Украина может начать продавать собственное оружие другим государствам - Умеров

Власти рассматривают возможность снятия запрета на экспорт отечественного вооружения.

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Украина может снять запрет на экспорт оружия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Украина может снять запрет на экспорт отечественного вооружения. Об этом заявил министр обороны Украины Рустам Умеров, сообщает Укринформ.

Руководство государства рассматривает возможность привлечения международных инвестиций в оборонную промышленность, что будет предусматривать восстановление экспорта отечественного вооружения.

"Некоторые страны уже изъявили желание покупать украинские ракеты, дроны и другое вооружение. Мы не исключаем такой возможности, но решение будет принято коллективно на уровне руководства страны", - сказал Умеров. видео дня

Он добавил, что Украина уже сделала первый шаг в развитие сектора оборонной промышленности, инвестировав в "оборонку". Государство уже предложило партнерам несколько вариантов сотрудничества.

"Среди них - создание совместных предприятий, долгосрочные контракты на 10 лет и финансовые инструменты, такие как кредиты или экспортное финансирование", - добавил министр.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Оружие украинского производства - главные новости

Напомним, 24 августа Украина впервые использовала новый класс оружия - ракету-дрон "Паляница" против российских оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в честь Дня Независимости. Он отметил, что "Паляница" стала новым методом возмездия агрессору.

Как сообщал Главред, ракета-дрон "Паляница" является ответом на промедление некоторых партнеров с важными решениями заявил Зеленский. Он подчеркнул, что новые украинские разработки, в частности "Паляница", могут изменить ход войны.

Ракеты украинского производства и их дальность поражения / Инфографика: Главред

Позже стало известно о том, что Украина начала производство снарядов натовского калибра 155-мм. Производство военной продукции к концу 2024 года должно увеличиться втрое.

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