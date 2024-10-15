В Киеве гремят взрывы: столица под атакой Шахедов

Российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками типа "Шахед". Мэр города Виталий Кличко призвал всех находиться в укрытиях.
"Вражеские БпЛА над Троещиной. Могут работать силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - написал он.
Начальник КГВА Сергей Попко также подтвердил информацию об атаке дронов. Взрывы, которые слышали жители столицы, связаны с работой сил ПВО.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметил он.
О приближении российских дронов к столице также предупреждали Воздушные силы ВСУ.
Удар по Украине - какие прогнозы по следующей атаке
К слову, российские оккупанты впервые за 48 суток не атаковали Украину ударными беспилотниками типа "шахед", этот маневр может быть паузой перед массированным обстрелом. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
По состоянию на 13 октября, российские оккупанты снарядили Х-101 8 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. При этом также зафиксирована активность военно-транспортного Ил-76, которым Россия доставляет боеприпасы на аэродромы.
В свою очередь военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что во время следующей ракетной атаки российские оккупанты могут выпустить по Украине до 300 воздушных целей - и ракет, и дронов.
Гетьман допускает, что Россия может применить одновременно до 200 баллистических и крылатых ракет, а также "Шахеды". То есть речь идет о комбинированной атаке. Среди целей - энергообъекты.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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