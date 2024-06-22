'Террор должен проиграть': Зеленский назвал три вещи, которые срочно необходимы Украине

Украине необходимы средства для уничтожения российской боевой авиации, поскольку оккупанты ежедневно обстреливают прифронтовые территории, подчеркнул президент.

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Россия ежедневно терроризирует украинские города авиабомбами / Коллаж: Главред, фото: Офіс президента, Офіс Генпрокурора

С начала июня россияне применили против Украины более 2400 КАБов, из них около 700 - против Харьковщины. Украина должна иметь возможность полноценно отвечать на российский террор. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Современные системы ПВО для Украины - "петриоты", и ускорение тренировки наших пилотов для F-16, и, что особенно важно, достаточная дальнобойность нашего оружия - это то, что действительно необходимо. Необходимо для защиты жизни. И исключительно для этого", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в Харькове продолжают разбирать завалы на месте попадания авиабомб оккупантов. Сейчас из-за российского обстрела более 40 человек получили ранения, им оказывается помощь. Еще три человека погибли.

видео дня

"Четыре управляемые авиабомбы ударили по городу - это абсолютно просчитанный террор. Одна из бомб разрушила жилой дом в центральной части города, рядом с автовокзалом", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия ежедневно наносит такие удары по Донецкой области и других прифронтовых регионах. Поэтому Украине необходимы силы и средства для уничтожения российской боевой авиации.

"Нужен этот шаг. Я благодарен всем партнерам, благодарен Америке за сильное решение, которое помогло нам стабилизировать ситуацию в приграничье Харьковщины, - мы получили возможность уничтожать российские ракетные пусковые установки вблизи границы и скопления российских оккупантов. Такие решения нужно продолжать. Значительное снижение российского ракетного террора против Харькова и области доказывает, что это абсолютно реально - обезопасить наши города и наши громады от российских бомб", - добавил глава государства.

Что такое КАБ? КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Доклад Сырского и Умерова

Президент подчеркнул, что российский террор должен проиграть, это важно для каждого, кто хочет жить в мире без войны, которую россияне всегда распространяют, когда не проигрывают. Зеленский также рассказал, что заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Русема Умерова по обеспечению украинской армии и поставки от партнеров.

"Главком и министр доложили также о своих контактах с партнерами, и наши ожидания. Мы благодарны за утвержденные пакеты, но они нам нужны полностью и на поле боя - без задержек. И чтобы все то, о чем мы договаривались с Президентом Байденом, было реализовано", - добавил он.

Удар по Харькову 22 июня - подробности

Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в том числе по жилым домам.

Оккупанты попали в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.

Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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