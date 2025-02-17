Зеленский встретился с президентом ОАЭ: первые результаты визита

Президент Украины обсудил с президентом ОАЭ возвращение украинцев из российского плена.

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Украина и ОАЭ подписали экономическое соглашение / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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Зеленский обсудил с президентом ОАЭ возвращение украинцев из плена

Подписано соглашение, либерализующее доступ украинских товаров к рынку ОАЭ

Елена Зеленская занималась вопросами реабилитации и помощи украинцам

В понедельник, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. В Абу-Даби лидеры стран подписали экономическое соглашение и обсудили возвращение украинцев из плена. Об этом украинский президент сообщил в Telegram.

По его словам, в Абу-Даби состоялся содержательный разговор с президентом ОАЭ. Зеленский обсудил Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном возвращение украинцев из российского плена. При посредничестве этой страны произошло уже 12 обменов.

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"Посредничество ОАЭ спасло много жизней. Спасибо за это важное сотрудничество, и сегодня обсудили, как можем его продолжить", - отметил президент Украины.

Также в присутствии президентов вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зеюди подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA).

Документ максимально либерализует доступ украинских товаров на рынок ОАЭ. Он охватывает услуги, инвестиции и цифровую торговлю. Украина впервые заключила такое соглашение с одной из стран Залива.

"Нашим компаниям будет проще продавать свои продукты в ОАЭ", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, в ОАЭ первая леди Украины Елена Зеленская провела активную работу, сосредоточившись на гуманитарных вопросах: реабилитации, поддержке приемных семей и помощи украинцам.

"Спасибо за сотрудничество, которое спасает жизни и помогает нашим государствам становиться крепче", - добавил Зеленский.

Смотрите видео встречи Зеленского с президентом ОАЭ:

Встреча Зеленского с президентом ОАЭ / Фото: скриншот

Визит Зеленского в ОАЭ и переговоры в Саудовской Аравии - что известно

Напомним, вечером 16 февраля президент Украины вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в ОАЭ. Основные темы визита - освобождение украинских военнопленных, экономическое партнерство и гуманитарная помощь.

Как сообщал Главред, в ближайшие дни в Саудовской Аравии состоятся переговоры между представителями США и России относительно возможного прекращения войны в Украине. Одним из ключевых вопросов может стать организация саммита с участием Трампа, Путина и Зеленского.

Владимир Зеленский подтвердил визиты в Турцию и Саудовскую Аравию. В то же время он отметил, что переговоров с российскими представителями не предусмотрено. Однако украинская правительственная делегация уже работает в Саудовской Аравии.

По данным Axios, уже 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных чиновников США и России, где планируется обсуждение возможных договоренностей о прекращении войны в Украине. Трамп также подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в переговорах.

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