Начнется агрессия в других странах: чем грозит обмен территориями Украины

Дипломат считает, что обмен украинских территорий не умиротворит Россию.

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Чем грозит обмен украинскими территориями / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот: deepstate

Ключевые тезисы Бессмертного:

Украина должна подготовить стратегическую и тактическую инициативу, чтобы заключить соглашение

Почему на территории Балтийских республик могут начаться агрессии

Дипломат Роман Бессмертный считает, что уступки в виде обмена украинских территорий для урегулирования российско-украинской войны приведут к еще большей агрессии и не только против Украины, но и европейских стран.

"Тема Мюнхенской договоренности, Мюнхенского шантажа, Мюнхенского соглашения - как угодно это называйте, она в этой ситуации невозможна, как невозможна "Ялта", как невозможен "Потсдам", все, от этого отошли. Речь идет сегодня о формировании другого ответа. Он находится только в реализации одного принципа: мир через силу. Ибо только тогда, когда Украина будет иметь стратегическую и тактическую инициативу, она сможет заключить то соглашение, которое будет соответствовать этим трем вещам, о которых я сказал. Любой другой подход ничем не будет отличаться от того, что вы называете Мюнхенской изменой. Это будет точно такая вещь", - пояснил Бессмертный в эфире "Еспресо". видео дня

Дипломат отметил, что обмен украинских территорий не умиротворит Россию, а лишь приведет к еще большей агрессии и не только против Украины, а вероятно и против стран Европы.

"Любая торговля территорией в этой ситуации приведет лишь к паузе перед континентальной и глобальной войной. Вот то, что сегодня осталось еще объяснять и в Вашингтоне, и тем, кто сейчас в Мюнхене. Они не понимают пока связи между торговлей территориями и поощрением агрессора к дальнейшей оккупации стран. Ведь сегодня абсолютно четко установлено европейскими разведками, что не дай Бог этот обмен территориями состоится, произойдут дальнейшие агрессивные действия и на территории Украины, и на территории Балтийских республик. Это подтверждено разведданными европейских государств", - добавил он.

Что известно о Мюнхенской конференции / Инфографика: Главред

По словам Бессмертного, очень важно следить за конкретными шагами, а не заявлениями относительно российско-украинской войны. Он добавил, что происходит лишь первый этап урегулирования российско-украинской войны.

"Поэтому очевидно, что сегодня то, что происходит в информационном поле, во-первых, надо воспринимать как информацию, а во-вторых, надо смотреть за тем, какие конкретные шаги делаются. То, что мы с вами говорили четыре или пять раз, когда я говорил: "Никакого разговора телефонного не было между Трампом и Путиным" - нас с вами все перебивали, мол, да нет, они говорят", - подчеркнул дипломат.

Обмен украинскими территориями - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Зеленский хочет предложить Путину обмен территориями. Если президент США Дональд Трамп сможет усадить Украину и Россию за стол переговоров, то Киев может предложить Кремлю прямой обмен территориями, отдав захваченные земли в Курской области.

Стало известно, почему Зеленский предложил обмен территориями между Украиной и Россией. Украинский лидер признал, что пока не может сказать, какую именно часть оккупированных территорий Украина будет требовать в ответ, ведь все территории очень важны.

В РФ ответили на предложение Зеленского обмена территориями. В своем официальном Telegram-канале Мария Захарова в очередной раз назвала украинских военнослужащих, которые контролируют часть территории Курской области, "неонацистами".

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