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Зеленский предложил обмен территориями между Украиной и Россией: о чем идет речь

Юрий Берендий
11 февраля 2025, 18:21
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Украина готова предложить России прямой обмен территориями и отказаться от Курщины в случае начала мирных переговоров, отметил Зеленский.
Зеленский предложил обмен территориями между Украиной и Россией: о чем идет речь
Зеленский анонсировал обмен территориями с Россией / Коллаж: Главред

О чем сказал Зеленский:

  • Украина готова обменяться территориями с Россией
  • Продолжение военной помощи от США является критически важным для Украины
  • Развертывание миротворческого контингента в Украине численностью менее 100-150 тысяч не будет иметь смысла

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию The Guardian, в котором рассказал об актуальной ситуации на фронте, поддержке западных партнеров и вызовах, с которыми сталкивается Украина в войне против России. Он обозначил ключевые приоритеты украинской власти и подчеркнул важность международной помощи для укрепления обороноспособности страны.

Главред собрал главные заявления Владимира Зеленского относительно мирных переговоров и войны в Украине.

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О помощи США и гарантиях безопасности

Владимир Зеленский предостерег, что в случае прекращения поддержки Украины со стороны США при президентстве Дональда Трампа, Европа не сможет самостоятельно компенсировать эту потерю.

"Есть голоса, которые говорят, что Европа может предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю "нет". Гарантии безопасности без Америки не являются реальными гарантиями безопасности", - сказал украинский президент

О мирных переговорах

Трамп заявлял о намерении завершить войну в Украине, однако существуют опасения, что посредническая сделка с его участием может заставить Киев капитулировать перед жесткими требованиями Владимира Путина.

Зеленский подчеркнул, что готов к переговорам, но только с "позиции силы". Он также выразил намерение предложить американским компаниям выгодные условия для участия в восстановлении Украины, чтобы привлечь Трампа к поддержке украинских интересов.

"Те, кто помогает нам спасать Украину, [будут иметь - ред.] шанс восстановить ее вместе с украинским бизнесом, вместе со своим бизнесом. Обо всех этих вещах мы готовы говорить подробно", - сказал он.

Об обмене территориями с Россией

Если Трамп сможет организовать переговоры между Украиной и Россией, Зеленский намерен предложить прямой обмен территориями, в частности отказ Украины от земель в Курской области, которые Киев удерживает после неожиданного наступления полгода назад.

"Мы обменяем одну территорию на другую", - сказал он.

В то же время украинский лидер признал, что пока не может сказать, какую именно часть оккупированных территорий Украина будет требовать в ответ.

"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, здесь нет приоритета", - сказал он.

Встреча и переговоры с "командой Трампа"

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться в Мюнхене с другими представителями "команды Дональда Трампа" и влиятельными сенаторами. В то же время дата личной встречи с самим Трампом пока не определена, хотя команда Зеленского работает над ее организацией.

Ранее Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Зеленским на этой неделе, а также не исключил, что украинский президент может прилететь в Вашингтон после участия в мероприятиях в Мюнхене.

"Мы надеемся, что наши команды определят дату и план встреч в США; как только это будет согласовано, мы готовы, я готов", - сказал Зеленский.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Он также подчеркнул значение встречи президента США с украинской делегацией накануне переговоров с Путиным, впрочем воздержался от критики в адрес Трампа из-за его неоднозначных заявлений.

"Очевидно, что он не очень хочет, чтобы все знали детали, и это его личное решение", - сказал он.

О доступе США к украинским редкоземельным металлам

Одним из ключевых вопросов для обсуждения является возможный приоритетный доступ США к украинским редкоземельным ресурсам. Эта тема вызвала особый интерес у Трампа, который неоднократно упоминал ее в своих недавних выступлениях.

По словам Зеленского, он впервые предложил эту идею Трампу в сентябре во время встречи в Нью-Йорке и теперь намерен представить более детальный план по привлечению американских компаний как к восстановлению Украины, так и к добыче ее природных ресурсов.

Украинский президент подчеркнул, что его страна имеет крупнейшие в Европе запасы урана и титана. Он подчеркнул, что для США стратегически важно не допустить их попадания в Россию, Китай, Иран или Северную Корею. Кроме геополитических соображений, этот проект также имеет существенный финансовый потенциал.

"Мы говорим не только о безопасности, но и о деньгах... Ценные природные ресурсы, где мы можем предложить нашим партнерам возможности, которых раньше не было, инвестировать в них... Для нас это создаст рабочие места, для американских компаний это создаст прибыль", - сказал Зеленский.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Что такое редкоземельные металлы и какие есть в Украине / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что продолжение военной поддержки США является критически важным для безопасности Украины, в частности приведя в пример эффективность американских систем ПВО Patriot.

"Только Patriot может защитить нас от всех видов ракет, только Patriot. Есть и другие [европейские - ред.] системы... но они не могут обеспечить полную защиту... Поэтому даже на этом маленьком примере вы видите, что без Америки гарантии безопасности не могут быть полными", - сказал он.

Инфографика patriot, патриот
Что известно о ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

О введении миротворцев в Украину

Заявления Дональда Трампа по Украине до сих пор остаются фрагментарными и противоречивыми, однако в них прослеживается ключевой тезис: он стремится достичь соглашения о прекращении войны, но ответственность за поддержание мира после этого, по его мнению, должна лечь на Европу.

В ответ президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул идею развертывания европейских миротворческих сил в Украине после заключения соглашения о прекращении огня. Зеленский подчеркнул, что такая миссия будет эффективной только при условии ее масштабного развертывания.

"Что касается идеи Эммануэля, если это будет частью [гарантии безопасности - ред.], то да, если это будет 100-150 тысяч европейских военных, то да. Но даже тогда мы не будем на одном уровне с российской армией, которая противостоит нам", - сказал он.

По его словам, ограниченное миротворческое присутствие не будет иметь смысла, если оно не будет сопровождаться гарантиями активного сопротивления России в случае возобновления боевых действий.

"Я буду откровенным с вами, я не думаю, что войска ООН или что-то подобное когда-либо действительно помогло кому-то в истории. Сегодня мы не можем поддержать эту идею. Мы за [миротворческий - ред.] контингент, если он является частью гарантии безопасности, и я еще раз подчеркиваю, что без Америки это невозможно", - добавил он.

О Байдене

Зеленский, отвечая на вопрос, войдет ли Байден в историю как спаситель Украины или как лидер, слишком медленно реагировавший на угрозу со стороны Путина, рассмеялся и отметил, что пока дать однозначный ответ "очень трудно".

Он раскритиковал начальную нерешительность Байдена о предоставлении Украине оружия, отметив, что это недоверие только укрепило уверенность России. В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна за всю дальнейшую поддержку.

По его словам, окончательную оценку действиям Байдена можно будет дать только со временем.

"История показывает, что есть много вещей, которых вы просто не знаете, что происходило за кулисами, какие были переговоры... трудно все это охарактеризовать сегодня, потому что мы не знаем всего. Позже будем знать, будем знать все", - резюмировал Зеленский.

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