Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

Мария Захарова заявила, что президент Зеленский якобы скрывает "масштабы катастрофы".

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Захарова отреагировала на слова Зеленского об обмене Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП, deepstatemap

Кратко:

Захарова отреагировала на слова Зеленского об обмене Курской области

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Представитель Министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о возможном обмене территориями во время переговоров.

По ее словам, такой вариант невозможен. В своем официальном Telegram-канале Захарова в очередной раз назвала украинских военнослужащих, которые контролируют часть территории Курской области, "неонацистами":

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"Такие заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для Вооруженных сил Украины на этом направлении", - написала Захарова.

Предложение Зеленского по обмену территориями с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что если глава Белого дома Дональд Трамп сможет усадить Украину и Россию за стол переговоров, то Киев может предложить Кремлю прямой обмен территориями, отдав захваченные земли в Курской области.

"Мы можем обменять одну территорию на другую", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что пока не знает, какую часть оккупированной Россией территорий Украина попросит взамен.

Как сообщал Главред, также Зеленский заявил, что готов к переговорам с Трампом и заявил о том, что команды обоих президентов уже определяют дату и план встреч в США.

Отметим, 9 февраля на борту Air Force One президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор Путиным. Трамп хотел попытаться договориться о прекращении российско-украинской войны.

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