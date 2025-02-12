Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

Кратко:
- Захарова отреагировала на слова Зеленского об обмене Курской области
- Спикер МИД РФ повторила кремлевские нарративы в адрес ВСУ
Представитель Министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о возможном обмене территориями во время переговоров.
По ее словам, такой вариант невозможен. В своем официальном Telegram-канале Захарова в очередной раз назвала украинских военнослужащих, которые контролируют часть территории Курской области, "неонацистами":
"Такие заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для Вооруженных сил Украины на этом направлении", - написала Захарова.
Предложение Зеленского по обмену территориями с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что если глава Белого дома Дональд Трамп сможет усадить Украину и Россию за стол переговоров, то Киев может предложить Кремлю прямой обмен территориями, отдав захваченные земли в Курской области.
"Мы можем обменять одну территорию на другую", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что пока не знает, какую часть оккупированной Россией территорий Украина попросит взамен.
Как сообщал Главред, также Зеленский заявил, что готов к переговорам с Трампом и заявил о том, что команды обоих президентов уже определяют дату и план встреч в США.
Отметим, 9 февраля на борту Air Force One президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор Путиным. Трамп хотел попытаться договориться о прекращении российско-украинской войны.
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