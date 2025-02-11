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"Я не знаю, посмотрим": Зеленский хочет предложить Путину обмен территориями

Виталий Кирсанов
11 февраля 2025, 17:23
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По мнению Зеленского, гарантии безопасности без участия в них США не являются настоящими гарантиями безопасности.
Зеленский и Путин
Зеленский хочет предложить Путину обмен территориями / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Что сказал Зеленский:

  • Какие территории могут обменять две стороны
  • Европа в одиночку не сможет помогать Украине
  • Зеленский предложит американским компаниям "выгодные контракты"

Если президент США Дональд Трамп сможет усадить Украину и Россию за стол переговоров, то Киев может предложить Кремлю прямой обмен территориями, отдав захваченные земли в Курской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

"Мы можем обменять одну территорию на другую", - сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что пока не знает, какую часть оккупированной Россией территорий Украина попросит взамен.

"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, нет никакого приоритета", - добавил президент.

Зеленский также отметил, что "очень важно", чтобы президент США встретился с украинской делегацией перед встречей с Путиным. При этом Зеленский воздержался от критики Трампа.

"Очевидно, что он на самом деле не хочет, чтобы все знали подробности, и это его личное решение", - сказал Зеленский, имея ввиду, что Трамп уже говорил с Путиным по телефону, не раскрыв содержание беседы.

Кроме того, по мнению Зеленского, гарантии безопасности без участия в них США не являются настоящими гарантиями безопасности.

По его словам, он "слышит голоса", которые говорят о том, что Европа могла бы взять на себя роль основного гаранта в этом вопросе, но он всегда говорит на это "нет".

Также Зеленский в интервью The Guardian подчеркнул, что если президент США Дональд Трамп отзовет поддержку США Украине, Европа в одиночку не сможет восполнить этот пробел.

Он привел в пример систему ПВО Patriot: "Только Patriot может защитить нас от всех видов ракет, только Patriot. Есть и другие европейские системы... но они не могут обеспечить полную защиту".

Также президент Украины добавил, что предложит американским компаниям "выгодные контракты" на восстановление Украины и инвестиционные уступки.

"Те, кто помогает нам спасти Украину, получат возможность восстанавливать ее, совместно с украинским бизнесом. Все эти вопросы мы готовы подробно обсуждать", - сказал Зеленский.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Как сообщал Главред, 9 февраля на борту Air Force One президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор Путиным. Трамп хотел попытаться договориться о прекращении российско-украинской войны.

В Белом доме не смогли подтвердить заявление президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, но и не опровергли его.

В Кремле также не смогли подтвердить или опровергнуть, был ли телефонный разговор президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа. Кремлевский представитель Дмитрий Песков сказал, что коммуникации Москвы и новой администрации в Вашингтоне "ведутся по разным каналам".

Полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм считает, что администрация США, вероятно, уже контактировала с Кремлем до инаугурации Трампа, но переговоры завершились невыгодно для Москвы.

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The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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    война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин мирные переговоры с Россией гарантии безопасности
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