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После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

Марина Фурман
9 февраля 2025, 19:07
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Советник Трампа по нацбезопасности заявил, что на следующей неделе западные партнеры будут обсуждать детали того, как положить конец войне в Украине.
Трамп, Путин
В Белом доме отреагировали на разговор Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, kremlin.ru

Кратко:

  • Появилась реакция Белого дома на разговор Трампа и Путина
  • Советник Трампа по нацбезопасности заявил, что президент США собирается завершить войну РФ против Украины, но гарантии безопасности на Европе

В Белом доме не смогли подтвердить заявление президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, но и не опровергли его. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц в интервью для NBC News.

Советник Трампа по нацбезопасности отказался опровергать или подтверждать телефонный разговор лидера Белого дома с Путиным.

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"Я не буду опережать президента, и, безусловно, сейчас происходит много деликатных разговоров", - отметил он.

В то же время Уолц анонсировал, что на этой неделе госсекретарь США, министр обороны, вице-президент и специальный посланник Штатов в Европе будут обсуждать детали того, как закончить войну в Украине.

Он добавил, что Дональд Трамп готов действовать, чтобы привлечь к переговорам все стороны.

"Это означает, что за столом переговоров будут обе стороны. Он (Трамп - ред.) сказал, что экономика России не в лучшем состоянии. Он готов вводить налоги, тарифы, санкции. Нам нужно привлечь все стороны за стол переговоров и положить конец этой войне. И это упоминалось в разговорах с президентом Си, с премьер-министром Моди, с лидерами на Ближнем Востоке. Все готовы помочь президенту Трампу положить конец этой войне. Пригласим все стороны за стол переговоров", - сказал Уолц.

Советник президента США по нацбезопасности отметил, что Трамп готов поднять эти вопросы на переговорах, включая будущее американской помощи Украине.

"Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами относительно их редких земель, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также относительно покупки наших ресурсов. Эти разговоры состоятся на этой неделе", - заявил Уолц.

Он подчеркнул, что Трамп готов положить конец войне в Украине, однако гарантии безопасности будут на странах Европы.

"И я думаю, что основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. Президент Трамп собирается положить ему конец. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах", - резюмировал Уолц.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Разговор Трампа и Путина - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, пытаясь договориться о прекращении войны между Россией и Украиной. Он отметил, что Путин якобы "хочет, чтобы люди перестали гибнуть".

Впоследствии появилась первая реакция Кремля. В России не смогли подтвердить или опровергнуть, был ли телефонный разговор президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа. Кремлевский представитель Дмитрий Песков сказал, что коммуникации Москвы и новой администрации в Вашингтоне "ведутся по разным каналам".

Между тем полковник британской армии в отставке Филип Ингрэм считает, что администрация США, вероятно, уже контактировала с Кремлем до инаугурации Трампа, но переговоры завершились невыгодно для Москвы. Он отметил, что американский президент теперь использует тактику запугивания Путина, в частности из-за возможного экономического давления.

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Кто такой Майкл Уолтц

Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии.

Волц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия.

После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Волтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине.

В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он.

При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Уолтц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена.

Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Волтц.

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