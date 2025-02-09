"Есть все возможности": Зеленский сделал заявление о завершении войны в 2025-м

По словам Зеленского, Трамп хочет быстро положить конец войне в Украине.

https://glavred.info/ukraine/est-vse-vozmozhnosti-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-zavershenii-voyny-v-2025-m-10638152.html Ссылка скопирована

Президент Украины ответил, закончится ли война в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

У Украины есть возможности закончить полномасштабную войну в текущем году

Трамп хочет быстро прекратить боевые действия в Украине

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина имеет возможность закончить полномасштабную войну в 2025 году. Об этом он сказал в интервью для британского вещателя ITV News.

"Мы этого (завершения войны в Украине - ред.) очень хотим. И каждый год, если честно, мы очень хотели, чтобы хватило сил у западных партнеров заставить Путина завершить войну", - подчеркнул Зеленский.

видео дня

По его мнению, президент США Дональд Трамп тоже хочет быстрого окончания войны.

"Я считаю, что есть для этого сегодня все возможности. На мой взгляд, Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что надо быть сильным. Он сильный, но надо в союзе с европейцами действовать решительно", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский указал на то, что санкции против РФ нужно усиливать, ведь страна-агрессор постоянно успевает адаптироваться к различным ограничениям.

"Сделать тотальными санкции. Чтобы они зарабатывали меньше. Тогда у них (россиян - ред.) может произойти коллапс. Все это понимают, но не все это делают", - подчеркнул Зеленский.

Планы по завершению войны - новости по теме

Как писал Главред, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп хотел попытаться договориться о прекращении российско-украинской войны. По мнению американского президента, "Путину небезразлично" то, что происходит на войне.

Недавно специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что завершения войны в Украине возможно добиться за месяцы, а не годы. По его словам, для этого уже есть "надежный план".

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что стратегия президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины, вероятно, будет представлена на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Однако Кит Келлог опроверг информацию и заявил, когда план будет готов, Трамп лично его представит.

Другие новости:

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред