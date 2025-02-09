'Сделали фантастическое': ВСУ помешали оккупантам вывесить триколор в Торецке

Россияне даже не успели развернуть флаг, как ВСУ мастерски сорвали вражеские планы.

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ВСУ сорвали планы оккупантов / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, скриншот из видео

Кратко:

Враг пытался вывесить свой триколор в Торецке

Благодаря слаженным действиям ВСУ, оккупант не смог достичь поставленной цели

Украинские бойцы накрыли врага артиллерией и дроном

В воскресенье, 9 февраля, российский оккупант пытался повесить свой флаг над шахтой в Торецке. Однако украинские бойцы помешали захватчику достичь поставленной цели. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram.

Силы обороны Украины действовали слаженно, поэтому оккупант свой российский триколор даже не успел развернуть.

видео дня

"Сегодня утром оккупант вскарабкался с флагом страны-агрессора на копер шахты в Торецке. Пилоты ударных FPV-дронов бригады Департамента патрульной полиции "Хищник" атаковали его сбросом, а смежники из отдельной механизированной бригады - накрыли огнем артиллерии", - говорится в сообщении.

Торецк / Инфографика: Главред

Тем временем другая вражеская штурмовая группа пыталась хоть как-то запихнуть триколор оккупационной армии в город - просто забросили его на здание, как хлам.

"Зато бомбер бригады "Хищник" сделал фантастическое: сбил вражескую триколорную тряпку сбросом ВОГа", - написали в Хортице.

ВСУ помешали оккупантам вывесить триколор в Торецке - смотрите видео:

Ситуация в Торецке - последние новости

Как писал Главред, россияне заявили о якобы оккупации города для того, чтобы эта информация "перекрыла" ситуацию с их потерями в Курской области. Представитель группировки Хортица подчеркнул, что украинская армия продолжает контролировать Торецк.

Недавно представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что ситуация в Торецке остается напряженной, в городе продолжаются активные бои, несмотря на заявления оккупантов о захвате города.

Аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники продолжают оборонительную операцию в Торецке. Бои продолжаются в микрорайоне Забалка, а также на северных и западных окраинах. Центр города практически весь захвачен российскими оккупантами.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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