Разговор Трампа и Путина: появилась первая реакция Кремля

Что сказали в Кремле:
- Песков "не знает", был ли разговор Трампа и Путина
- Москва и Вашингтон ведут коммуникацию по разным направлениям
В Кремле не смогли подтвердить или опровергнуть, был ли телефонный разговор президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа.
В комментарии пропагандистам Известия кремлевский представитель Дмитрий Песков сказал, что коммуникации Москвы и новой администрации в Вашингтоне "ведутся по разным каналам".
"По мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам", - сказал рупор Кремля.
В то же время он не смог подтвердить факт разговора Путина и Трампа, поскольку, возможно, "не в курсе чего-то".
"И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Переговоры Трампа с Зеленским и Путиным – что об этом известно:
Как сообщал Главред, 7 февраля Дональд Трамп допустил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. При этом Трамп допустил и встречу с Путиным.
Киев и Вашингтон готовят встречи и переговоры на уровне команд, сказал Владимир Зеленский. Стороны прорабатывают детали. Цель Украины – встреча Зеленского с Трампом раньше, чем Трамп встретится с Путиным.
Вечером 8 февраля Трамп сказал, что уже говорил с Путиным и обсудил с ним вопросы завершения российско-украинской войны. Трамп намекнул на якобы желание Путина закончить войну. Также у американского президента уже есть конкретным план, как окончить войну.
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Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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