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В Европе боятся, что РФ и США договорятся между собой без украинцев - FT

Виталий Кирсанов
11 февраля 2025, 16:41
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Худшим кошмаром для Европы будет российско-американская сделка, заключенная через головы украинцев и европейцев, считают в FT.
Трамп и Путин
В Европе идут дискуссии о гарантиях безопасности для Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Основные тезисы статьи в Financial Times:

  • Европе нужно принять участие в реализации мирного соглашения
  • В Европе идут дискуссии о гарантиях безопасности для Украины

Москва и Вашингтон могут договориться между собой через головы украинцев и европейцев. Европа осознала опасность и пытается этого не допустить. Об этом в авторской статье для Financial Times пишет редакционный директор и колумнист французской газеты Le Monde Сильви Кауфман.

Недавно, читая лекцию в университете Сорбонна в Париже, известный американский историк Тимоти Снайдер призвал европейцев после войны "бросить Украине все, что имеете - членство в ЕС, войска, огромные инвестиции".

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"Иначе вы будете постоянно жить в тени войны. Это время Европы, потому что США ничего не сделают", - предостерег он.

По мнению колумнистки, в Европе это уже понимают и пытаются искать решение. Худшим кошмаром для Европы будет российско-американская сделка, заключенная через головы украинцев и европейцев. К подобным сделкам США прибегали не раз задолго до Трампа, так что это не пустая пугалка, пишет Кауфман.

Если Европа хочет, чтобы ее интересы были учтены, ей нужно принять участие не только в мирных переговорах, но и в процессах реализации мирного соглашения, пишет Кауфман. Особенно важны здесь сильные гарантии безопасности для Киева. И именно это является самым слабым местом для Европы, которая десятилетиями полагалась на защиту США и только сейчас осознает, что американские гарантии исчезли.

Автор публикации приводит слова неназванного европейского чиновника, который заверил, что сейчас идут "очень динамичные дебаты" о том, какие гарантии безопасности будут необходимы Украине. Среди наиболее решительных стран в этой дискуссии - Польша, страны Балтии, Швеция и Финляндия, а Франция пытается сыграть роль лидера, хотя это непросто.

В частности запущено обсуждение форматов сотрудничества вне механизмов ЕС, в частности идея привлечения к "Веймарскому треугольнику" (Франция, Германия, Польша) еще Италии и Великобритании.

"Для некоторых европейцев, особенно для тех, кто больше всего подвергается российской угрозе, возможность падения Украины является ужасной перспективой, поскольку они оказались бы следующими на очереди. Зажатые между Путиным и Трампом, европейцы наконец сталкиваются с реальностью, от которой они так долго пытались убежать", - пишет колумнистка Le Monde Сильви Кауфман.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Как сообщал Главред, 9 февраля на борту Air Force One президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор Путиным. Трамп хотел попытаться договориться о прекращении российско-украинской войны.

В Белом доме не смогли подтвердить заявление президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, но и не опровергли его.

В Кремле также не смогли подтвердить или опровергнуть, был ли телефонный разговор президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа. Кремлевский представитель Дмитрий Песков сказал, что коммуникации Москвы и новой администрации в Вашингтоне "ведутся по разным каналам".

Полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм считает, что администрация США, вероятно, уже контактировала с Кремлем до инаугурации Трампа, но переговоры завершились невыгодно для Москвы.

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Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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