'РФ не планирует завершать войну': Зеленский сделал громкое заявление в Мюнхене

Зеленский подчеркнул, что не видно признаков подготовки РФ к завершению войны - оккупанты ежедневно запускают по Украине сотни дронов и ударили по ЧАЭС.

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РФ не планирует завершать войну, заявил Зеленский/ коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 22 отдельная механизированная бригада

Основные тезисы из заявления Зеленского:

РФ не планирует завершать войну против Украины

Оккупанты ежедневно запускают по Украине десятки и сотни дронов

Путин может пригласить Трампа в Москву на 9 мая, но только как "участника его спектакля"

Россияне намеренно ударили беспилотником по Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 14 февраля. Это свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин не готовится завершать войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Это был модифицированный беспилотник "Шахед" - российский беспилотник, технологию которого Иран передал России. Его боеголовка несла не менее 50 килограммов взрывчатки", - сказал Зеленский.

Также он указал и на другие признаки неготовности России к переговорам с Украиной.

"Россия не готовится к диалогу, почти каждый день направляет сотню или более "Шахедов". Также осуществляются обычные ракетные атаки, становится больше ударов с воздуха. А еще в этом году планирует создать 15 новых дивизий. Путин может себе это позволить, потому что цены на энергетические ресурсы достаточно высокие", - заявил президент.

Также Зеленский отметил, что Путин будет пытаться пригласить президента США Дональда Трампа, чтобы он стоял на Красной площади 9 мая этого года.

"Но не как уважаемый лидер, а как участник его спектакля. Нам этого не нужно. Нам нужен настоящий успех, настоящий мир", - сказал президент Украины.

Лидер Украинского государства также выразил сомнения, что США рассматривают Европу как союзника.

"Некоторые в Европе могут не полностью понимать, что происходит прямо сейчас в Вашингтоне, но давайте сфокусируемся на понимании нас самих здесь, в Европе. Мы должны придать силу Европе сначала. Нуждается ли Америка в Европе как в рынке? Да. Но как в союзнике? Я не знаю. Чтобы ответ был да, Европа нуждается в объединенном голосе... Несколько дней назад Трамп рассказал мне о его разговоре с Путиным. Он ни разу не упомянул, что Америка нуждается в Европе за столом переговоров. Это о многом говорит. Старые дни закончились, когда Америка поддерживала Европу просто потому, что так было всегда", - отметил Зеленский.

Мюнхенская конференция по безопасности/ Инфографика: Главред

Заявления Зеленского во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности - что известно

Как ранее сообщал Главред, Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции. Президент Украины ответил на важные вопросы относительно войны в Украине.

В частности, Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО. Он отметил, что Украине нужна армия в 1,5 млн человек. США никогда не хотели видеть Украину в НАТО, заявил президент.

Также Зеленский высказался о визите в Саудовскую Аравию. Он прокомментировал цель официального визита в Саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.

Напомним, Ермак сказал, когда состоится встреча Зеленского и Путина. Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, при каких условиях состоится встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что пока этот момент не наступил.

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