'РФ не планирует завершать войну': Зеленский сделал громкое заявление в Мюнхене

Основные тезисы из заявления Зеленского:
- РФ не планирует завершать войну против Украины
- Оккупанты ежедневно запускают по Украине десятки и сотни дронов
- Путин может пригласить Трампа в Москву на 9 мая, но только как "участника его спектакля"
Россияне намеренно ударили беспилотником по Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 14 февраля. Это свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин не готовится завершать войну.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Это был модифицированный беспилотник "Шахед" - российский беспилотник, технологию которого Иран передал России. Его боеголовка несла не менее 50 килограммов взрывчатки", - сказал Зеленский.
Также он указал и на другие признаки неготовности России к переговорам с Украиной.
"Россия не готовится к диалогу, почти каждый день направляет сотню или более "Шахедов". Также осуществляются обычные ракетные атаки, становится больше ударов с воздуха. А еще в этом году планирует создать 15 новых дивизий. Путин может себе это позволить, потому что цены на энергетические ресурсы достаточно высокие", - заявил президент.
Также Зеленский отметил, что Путин будет пытаться пригласить президента США Дональда Трампа, чтобы он стоял на Красной площади 9 мая этого года.
"Но не как уважаемый лидер, а как участник его спектакля. Нам этого не нужно. Нам нужен настоящий успех, настоящий мир", - сказал президент Украины.
Лидер Украинского государства также выразил сомнения, что США рассматривают Европу как союзника.
"Некоторые в Европе могут не полностью понимать, что происходит прямо сейчас в Вашингтоне, но давайте сфокусируемся на понимании нас самих здесь, в Европе. Мы должны придать силу Европе сначала. Нуждается ли Америка в Европе как в рынке? Да. Но как в союзнике? Я не знаю. Чтобы ответ был да, Европа нуждается в объединенном голосе... Несколько дней назад Трамп рассказал мне о его разговоре с Путиным. Он ни разу не упомянул, что Америка нуждается в Европе за столом переговоров. Это о многом говорит. Старые дни закончились, когда Америка поддерживала Европу просто потому, что так было всегда", - отметил Зеленский.
Заявления Зеленского во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности - что известно
Как ранее сообщал Главред, Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции. Президент Украины ответил на важные вопросы относительно войны в Украине.
В частности, Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО. Он отметил, что Украине нужна армия в 1,5 млн человек. США никогда не хотели видеть Украину в НАТО, заявил президент.
Также Зеленский высказался о визите в Саудовскую Аравию. Он прокомментировал цель официального визита в Саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.
Напомним, Ермак сказал, когда состоится встреча Зеленского и Путина. Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, при каких условиях состоится встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что пока этот момент не наступил.
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Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ) - что известно
14 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ), которая продлится три дня. Основной темой обсуждений станет война в Украине и поиск путей к миру.
Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию и должен встретиться с представителями новой администрации Дональда Трампа.
Конференция проходит в ключевой момент: новая администрация США уже начала свою работу, в Брюсселе стартует новый цикл деятельности Европейского парламента, а в Германии через неделю после завершения МКБ состоятся парламентские выборы.
После торжественного открытия конференции федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, участники из разных стран мира начнут обсуждение актуальных вопросов глобальной безопасности под руководством Кристофа Хойсгена.
В центре внимания будут такие темы, как:
- мирное урегулирование войны в Украине
- глобальное управление
- укрепление демократии
- климатическая безопасность
В субботу участники сосредоточатся на обсуждении международной повестки, региональных конфликтов и кризисов. Также будет рассмотрено будущее трансатлантического партнерства.
В воскресенье, завершающий день конференции, пройдут дискуссии о роли Европы в глобальном контексте.
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