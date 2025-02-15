Европа объединится и начнет давить на Трампа: эксперт дал прогноз на события в Украине

Европа может начать давить на Трампа, чтобы он активнее привлекал ее к процессу переговоров.

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Как относится Европа к решениям Трампа / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Википедия

Ключевые тезисы Рейтеровича:

Европа может начать вести себя более субъектно

Для Украины это прекрасный шанс воспользоваться ситуацией

14 февраля началась Мюнхенская конференция по безопасности. Об основных событиях первого дня в интервью Главреду рассказал руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.

Эксперт рассказал о предыдущих заявлениях Трампа от руководителя Пентагона Пита Хэгсета, причем были довольно критические заявления в европейских медиа. Рейтерович спрогнозировал, какая может быть дальнейшая реакция.

видео дня

Рейтерович сообщил, что Европа объединится, то есть начнет вести себя более субъектно. Возможно, она просто начнет давить на Трампа, чтобы он активнее привлекал ее к процессу переговоров.

"Это важный момент. Для Украины это прекрасный шанс воспользоваться ситуацией. Ведь мы понимаем, если за столом переговоров будем только мы и американцы (с Россией отдельная история) - это одно, а если там будут украинцы, американцы и европейцы - это другая, значительно более выгодная для нас ситуация. Ведь, как говорят: "Вместе и отца легче бить". В таком случае можно будет аргументированно объяснять американцам, что на самом деле происходит и к чему это может привести", - добавил эксперт.

Что известно о Мюнхенской конференции / Инфографика: Главред

Рейтерович также сообщил, что Европа должна отреагировать адекватно.

"Не плакаться, что ее обидели, а, наоборот, показать, что такое европейская дипломатия и единство. Тем более, что среди европейских стран есть те, которые без проблем могут взять на себя такую роль и продемонстрировать Трампу, что с ними надо считаться. Невозможно просто приехать и рассказывать, какое их место и что они должны делать", - добавил эксперт.

Мюнхенская конференция 2025 - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стали известны подробности встречи Зеленского и вице-президента США. Вице-президент США после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон хочет завершения войны, но хочет длительного мира, а не нового конфликта в Европе через несколько лет.

Президент Украины сообщил, что у Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США. Зеленский отметил, что дальнейшая военная поддержка со стороны США является критически важной для обороны Украины и ее будущего. Он отметил, что даже не хочет представлять такого сценария.

Владимир Зеленский сделал громкое заявление в Мюнхене, что РФ не планирует завершать войну. Россияне намеренно ударили беспилотником по Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 14 февраля. Это свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин не готовится завершать войну.

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