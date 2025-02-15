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Европа объединится и начнет давить на Трампа: эксперт дал прогноз на события в Украине

Юлия Закрепа
15 февраля 2025, 13:40обновлено 15 февраля, 14:14
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Европа может начать давить на Трампа, чтобы он активнее привлекал ее к процессу переговоров.
Европа объединится и начнет давить на Трампа: эксперт дал прогноз на события в Украине
Как относится Европа к решениям Трампа / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Википедия

Ключевые тезисы Рейтеровича:

  • Европа может начать вести себя более субъектно
  • Для Украины это прекрасный шанс воспользоваться ситуацией

14 февраля началась Мюнхенская конференция по безопасности. Об основных событиях первого дня в интервью Главреду рассказал руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.

Эксперт рассказал о предыдущих заявлениях Трампа от руководителя Пентагона Пита Хэгсета, причем были довольно критические заявления в европейских медиа. Рейтерович спрогнозировал, какая может быть дальнейшая реакция.

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Рейтерович сообщил, что Европа объединится, то есть начнет вести себя более субъектно. Возможно, она просто начнет давить на Трампа, чтобы он активнее привлекал ее к процессу переговоров.

"Это важный момент. Для Украины это прекрасный шанс воспользоваться ситуацией. Ведь мы понимаем, если за столом переговоров будем только мы и американцы (с Россией отдельная история) - это одно, а если там будут украинцы, американцы и европейцы - это другая, значительно более выгодная для нас ситуация. Ведь, как говорят: "Вместе и отца легче бить". В таком случае можно будет аргументированно объяснять американцам, что на самом деле происходит и к чему это может привести", - добавил эксперт.

Мюнхенская конференция, Мюнхен, конференция по безопасности Инфографика
Что известно о Мюнхенской конференции / Инфографика: Главред

Рейтерович также сообщил, что Европа должна отреагировать адекватно.

"Не плакаться, что ее обидели, а, наоборот, показать, что такое европейская дипломатия и единство. Тем более, что среди европейских стран есть те, которые без проблем могут взять на себя такую роль и продемонстрировать Трампу, что с ними надо считаться. Невозможно просто приехать и рассказывать, какое их место и что они должны делать", - добавил эксперт.

Мюнхенская конференция 2025 - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стали известны подробности встречи Зеленского и вице-президента США. Вице-президент США после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон хочет завершения войны, но хочет длительного мира, а не нового конфликта в Европе через несколько лет.

Президент Украины сообщил, что у Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США. Зеленский отметил, что дальнейшая военная поддержка со стороны США является критически важной для обороны Украины и ее будущего. Он отметил, что даже не хочет представлять такого сценария.

Владимир Зеленский сделал громкое заявление в Мюнхене, что РФ не планирует завершать войну. Россияне намеренно ударили беспилотником по Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 14 февраля. Это свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин не готовится завершать войну.

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