У Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США: Зеленский сделал заявление

Военная поддержка от Соединенных Штатов очень важна для Украины, иначе наше государство будет уязвимым к масштабным атакам со стороны России в будущем.

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У Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США, заявил Зеленский/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин с видео

Основные тезисы из заявления Зеленского :

Украине будет чрезвычайно сложно выжить без военной поддержки США

В случае прекращения такой помощи Украина будет уязвимой к атакам со стороны РФ

Путин не стремится закончить войну, а хочет временно прекратить огонь, чтобы перегруппировать войска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине будет очень сложно выжить без военной поддержки Соединенных Штатов Америки.

Об этом он сказал в интервью программе Meet the Press на NBC News в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

видео дня

Зеленский отметил, что дальнейшая военная поддержка со стороны США является критически важной для обороны Украины и ее будущего. Он отметил, что даже не хочет представлять сценарий, при котором Украина останется без стратегического партнерства с США.

"Наверное, это будет очень, очень, очень трудно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно", - подчеркнул Зеленский.

Также он выразил обеспокоенность, что если США прекратят оказывать Украине военную поддержку, то наше государство останется уязвимым к новым масштабным атакам со стороны РФ в будущем.

Зеленский также предостерег, что российский диктатор Владимир Путин не стремится завершить войну, а лишь хочет временного прекращения огня, чтобы в это время перегруппировать свои войска и снять международные санкции.

"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня и так далее", - заявил Зеленский.

Мюнхенская конференция по безопасности/ Инфографика: Главред

Заявления Зеленского во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности - что известно

Как ранее сообщал Главред, Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции. Президент Украины ответил на важные вопросы относительно войны в Украине.

В частности, Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО. Он отметил, что Украине нужна армия в 1,5 млн человек. США никогда не хотели видеть Украину в НАТО, заявил президент.

Также Зеленский высказался о визите в Саудовскую Аравию. Он прокомментировал цель официального визита в саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.

Напомним, Ермак сказал, когда состоится встреча Зеленского и Путина. Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, при каких условиях состоится встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что пока этот момент не наступил.

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