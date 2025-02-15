У Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США: Зеленский сделал заявление

Основные тезисы из заявления Зеленского :
- Украине будет чрезвычайно сложно выжить без военной поддержки США
- В случае прекращения такой помощи Украина будет уязвимой к атакам со стороны РФ
- Путин не стремится закончить войну, а хочет временно прекратить огонь, чтобы перегруппировать войска
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине будет очень сложно выжить без военной поддержки Соединенных Штатов Америки.
Об этом он сказал в интервью программе Meet the Press на NBC News в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Зеленский отметил, что дальнейшая военная поддержка со стороны США является критически важной для обороны Украины и ее будущего. Он отметил, что даже не хочет представлять сценарий, при котором Украина останется без стратегического партнерства с США.
"Наверное, это будет очень, очень, очень трудно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно", - подчеркнул Зеленский.
Также он выразил обеспокоенность, что если США прекратят оказывать Украине военную поддержку, то наше государство останется уязвимым к новым масштабным атакам со стороны РФ в будущем.
Зеленский также предостерег, что российский диктатор Владимир Путин не стремится завершить войну, а лишь хочет временного прекращения огня, чтобы в это время перегруппировать свои войска и снять международные санкции.
"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня и так далее", - заявил Зеленский.
Заявления Зеленского во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности - что известно
Как ранее сообщал Главред, Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции. Президент Украины ответил на важные вопросы относительно войны в Украине.
В частности, Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО. Он отметил, что Украине нужна армия в 1,5 млн человек. США никогда не хотели видеть Украину в НАТО, заявил президент.
Также Зеленский высказался о визите в Саудовскую Аравию. Он прокомментировал цель официального визита в саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.
Напомним, Ермак сказал, когда состоится встреча Зеленского и Путина. Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, при каких условиях состоится встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что пока этот момент не наступил.
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Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ) - что известно
14 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ), которая продлится три дня. Основной темой обсуждений станет война в Украине и поиск путей к миру.
Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию и должен встретиться с представителями новой администрации Дональда Трампа.
Конференция проходит в ключевой момент: новая администрация США уже начала свою работу, в Брюсселе стартует новый цикл деятельности Европейского парламента, а в Германии через неделю после завершения МКБ состоятся парламентские выборы.
После торжественного открытия конференции федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, участники из разных стран мира начнут обсуждение актуальных вопросов глобальной безопасности под руководством Кристофа Хойсгена.
В центре внимания будут такие темы, как:
- мирное урегулирование войны в Украине
- глобальное управление
- укрепление демократии
- климатическая безопасность
В субботу участники сосредоточатся на обсуждении международной повестки, региональных конфликтов и кризисов. Также будет рассмотрено будущее трансатлантического партнерства.
В воскресенье, завершающий день конференции, пройдут дискуссии о роли Европы в глобальном контексте.
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