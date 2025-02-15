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У Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США: Зеленский сделал заявление

Алёна Воронина
15 февраля 2025, 07:58обновлено 15 февраля, 08:31
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Военная поддержка от Соединенных Штатов очень важна для Украины, иначе наше государство будет уязвимым к масштабным атакам со стороны России в будущем.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп
У Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США, заявил Зеленский/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин с видео

Основные тезисы из заявления Зеленского :

  • Украине будет чрезвычайно сложно выжить без военной поддержки США
  • В случае прекращения такой помощи Украина будет уязвимой к атакам со стороны РФ
  • Путин не стремится закончить войну, а хочет временно прекратить огонь, чтобы перегруппировать войска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине будет очень сложно выжить без военной поддержки Соединенных Штатов Америки.

Об этом он сказал в интервью программе Meet the Press на NBC News в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

видео дня

Зеленский отметил, что дальнейшая военная поддержка со стороны США является критически важной для обороны Украины и ее будущего. Он отметил, что даже не хочет представлять сценарий, при котором Украина останется без стратегического партнерства с США.

"Наверное, это будет очень, очень, очень трудно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно", - подчеркнул Зеленский.

Также он выразил обеспокоенность, что если США прекратят оказывать Украине военную поддержку, то наше государство останется уязвимым к новым масштабным атакам со стороны РФ в будущем.

Зеленский также предостерег, что российский диктатор Владимир Путин не стремится завершить войну, а лишь хочет временного прекращения огня, чтобы в это время перегруппировать свои войска и снять международные санкции.

"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня и так далее", - заявил Зеленский.

Мюнхенская конференция, Мюнхен, конференция по безопасности Инфографика
Мюнхенская конференция по безопасности/ Инфографика: Главред

Заявления Зеленского во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности - что известно

Как ранее сообщал Главред, Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции. Президент Украины ответил на важные вопросы относительно войны в Украине.

В частности, Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО. Он отметил, что Украине нужна армия в 1,5 млн человек. США никогда не хотели видеть Украину в НАТО, заявил президент.

Также Зеленский высказался о визите в Саудовскую Аравию. Он прокомментировал цель официального визита в саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.

Напомним, Ермак сказал, когда состоится встреча Зеленского и Путина. Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, при каких условиях состоится встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что пока этот момент не наступил.

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Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ) - что известно

14 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ), которая продлится три дня. Основной темой обсуждений станет война в Украине и поиск путей к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию и должен встретиться с представителями новой администрации Дональда Трампа.

Конференция проходит в ключевой момент: новая администрация США уже начала свою работу, в Брюсселе стартует новый цикл деятельности Европейского парламента, а в Германии через неделю после завершения МКБ состоятся парламентские выборы.

После торжественного открытия конференции федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, участники из разных стран мира начнут обсуждение актуальных вопросов глобальной безопасности под руководством Кристофа Хойсгена.

В центре внимания будут такие темы, как:

  • мирное урегулирование войны в Украине
  • глобальное управление
  • укрепление демократии
  • климатическая безопасность

В субботу участники сосредоточатся на обсуждении международной повестки, региональных конфликтов и кризисов. Также будет рассмотрено будущее трансатлантического партнерства.

В воскресенье, завершающий день конференции, пройдут дискуссии о роли Европы в глобальном контексте.

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