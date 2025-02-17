У Трампа предлагают отправить в Украину миротворцев из Бразилии и Китая - СМИ

Контингент миротворцев из Бразилии или Китая мог бы дополнить военнослужащих из стран Европы, в частности Франции.

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В США предлагают отправить в Украину миротворцев из Бразилии и Китая / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, инстаграм Трампа

Что написано в статье The Economist:

Миротворцы могли бы располагаться вдоль будущей линии прекращения огня

РФ выступает против любого размещения иностранных войск в Украине

Команде Трампа придется заставить Путина пойти на уступки

Администрация президента США Дональда Трампа предложила разместить по линии прекращения огня в Украине миротворческие контингенты Китая и Бразилии совместно с военными из стран Евросоюза. Об этом сообщает The Economist.

По данным издания, американские чиновники предлагают вариант миротворческой миссии, в состав которой входили бы неевропейские страны, в частности Бразилия или Китай. Эти силы могли бы располагаться вдоль будущей линии прекращения огня. Она должна выполнять роль буферной зоны.

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Сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс якобы заявил европейским союзникам, что только европейский контингент будет менее эффективным в сдерживании России от новых атак.

Контингент миротворцев из Бразилии или Китая мог бы дополнить военнослужащих из стран Европы, в частности Франции. Ранее французские власти предложили европейскую миссию, которая оставалась бы далеко за линией фронта. Таким образом, военные должны обеспечить Украине поддержку, но без обязательного привлечения к возможным будущим боевым действиям.

Однако, как известно, Россия выступает против любого размещения иностранных войск в Украине. Поэтому администрации Дональда Трампа придется заставить Владимира Путина пойти на уступки, делает выводы The Economist.

Тем временем лидеры стран ЕС планируют обсудить конкретные планы по гарантиям безопасности Украины на экстренном саммите, который состоится 17 февраля в Париже. По информации осведомленных источников Financial Times, основной темой встречи станет возможное развертывание войск не на самой линии прекращения огня, а за ней как гарантия выполнения мирного соглашения. Команда Трампа ранее исключила возможность размещения американских военных в Украине, однако, по словам европейских чиновников, Вашингтон готов оказать "внешнюю поддержку" войскам стран-членов НАТО, участвующим в миротворческой миссии.

Отправка миротворцев в Украину - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что для обеспечения безопасности Украины в случае отсутствия членства в НАТО понадобится около 200 тысяч иностранных военных. Эксперты считают эту цифру завышенной.

Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею миротворческой миссии в Украине в случае прекращения огня.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Германия готова рассмотреть возможность отправки своих миротворцев в Украину.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что достаточно сложно достичь консенсуса по отправке миротворческих сил в Украину с 27 государствами-членами Евросоюза.

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Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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