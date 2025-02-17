Британия готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений

По словам Страмера, безопасность Украины помогает гарантировать безопасность Великобритании.

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Кир Стармер готов разместить британские войска на Украине / Коллаж: Главред, фото: x.com/Keir_Starmer, 22 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы:

Великобритания может стать мостом между Европой и США в мирном процессе

Стармер готов разместить британские войска в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна готова играть ведущую роль в ускорении работы по гарантиям безопасности для Украины, в том числе ввести британские войска в Украину для обеспечения выполнения любых мирных соглашений.

Как пишет The Telegraph, Стармер отметил, что "любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и безопасности этой страны".

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По словам британского премьера, страна готова и в дальнейшем поддерживать украинских военных. Великобритания уже выделяет 3 миллиарда фунтов стерлингов в год по крайней мере до 2030 года.

"Это также означает готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо", - сказал Стармер.

Он отметил, что Великобритания может играть "уникальную роль" как мост между Европой и США в мирном процессе в Украине.

"Эти решающие дни впереди будут определять будущую безопасность нашего континента. Как я скажу в Париже, мир приходит через силу. Но верно и обратное. Слабость ведет к войне", - сказал британский премьер.

При этом он убежден, что конец войны не может стать временной паузой перед новой атакой хозяина Кремля Владимира Путина.

The Telegraph отмечает, что непонятно, как именно будут выглядеть миротворческие силы под руководством Европы в Украине. Впрочем, одно из предложений, которое будет обсуждаться, заключается в том, чтобы европейские военные были размещены подальше от линии фронта, которая будет установлена мирным соглашением.

Отправка миротворцев в Украину - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что для обеспечения безопасности Украины в случае отсутствия членства в НАТО понадобится около 200 тысяч иностранных военных. Эксперты считают эту цифру завышенной.

Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею миротворческой миссии в Украине в случае прекращения огня.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Германия готова рассмотреть возможность отправки своих миротворцев в Украину.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что достаточно сложно достичь консенсуса по отправке миротворческих сил в Украину с 27 государствами-членами Евросоюза.

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