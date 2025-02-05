Редкоземельные металлы Украины для США: Сибига оценил идею Трампа

Андрей Сибига рассказал о конкретных воплощениях реализации концепта "мир благодаря силе".

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Заявление Дональда Трампа прокомментировал Андрей Сибига / Коллаж: Главред, фото: mfa.gov.ua, скриншот

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В Плане победы присутствует пункт о природных ресурсах

Элементом гарантий для Украины является присутствия крупного бизнеса

В Плане победы присутствует пункт о природных ресурсах, которыми богата Украина, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Заложена возможность для партнеров инвестировать и совместно их разрабатывать, что представляет общий стратегический интерес, подчеркнул он в ходе совместного брифинга с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

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"И это тоже одно из таких конкретных воплощений реализации концепта "мир благодаря силе". Это также является элементом гарантий присутствия в Украине крупного бизнеса, больших интересов, заинтересованности наших ближайших союзников - Соединенных Штатов Америки - в разработке таких месторождений и их защите", - отметил министр иностранных дел Украины.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа об украинских металлах, он напомнил о реализации концепта "мир благодаря силе". По его словам, концепт "наполняется конкретными действиями, проектами и решениями".

"Через конкретные шаги уже сейчас в усилении нашей обороноспособности. Через конкретные решения по ускорению поставок соответствующего оборонного оборудования для Украины. Без замедлений. Именно сейчас. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте", - добавил Сибига.

Ранее сообщалось о том, что Трамп может договориться о "выгодной" мирной сделке. Дональд Трамп заинтересован в украинских редкоземельных металлах, стоимость которых составляет 7 триллионов долларов. Трампа могут интересовать уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме рассказал о том, что рассматривает возможность предоставления помощи Украине от США в обмен на украинские редкоземельные металлы.

Напомним, в Офисе Президента Украины заявили, что Украина может согласиться предоставить США природные ресурсы в обмен на помощь. Отмечается, что президент Украины осенью обсуждал этот вопрос с Трампом.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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