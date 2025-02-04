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Страны ОПЕК в ответ на призыв Трампа приняли решение по нефти – Bloomberg

Андрей Ганчук
4 февраля 2025, 01:50
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Россия остается страной, которая работает с ОПЕК.
Страны ОПЕК в ответ на призыв Трампа приняли решение по нефти – Bloomberg
План Трампа по снижению цен на нефть пока не сработал - СМИ / Колаж: Главред, фото: The White House, facebook.com/DonaldTrump

Что решили страны ОПЕК:

  • Экспортеры нефти не прислушались к Трампу
  • До апреля добычу нефти увеличивать не будут

Участники организации стран-экспортеров нефти решили, что до апреля 2025 года они не будут увеличивать добычу нефти. Таким образом, к призывам президента США Дональда Трампа об увеличении объемов добычи "черного золота" они не прислушались.

Как сообщает Bloomberg, экспортеры нефти свои планы никак не скорректировали. К тому же агрессор Россия остается страной, работающей с ОПЕК.

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"3 февраля представители стран-членов ОПЕК собрались для обсуждения объемов добычи нефти. По результатам встречи ОПЕК договорились поддержать планы ограничения поставок сырой нефти до конца первого квартала 2025 года, а затем постепенно возобновлять добычу ежемесячно с апреля", - указано в сообщении.

Реакция на просьбу Трампа

Журналисты уточнили, что просьбу Трампа, направленную на увеличение добычи нефти страны не отреагировали. В рамках встречи они обсуждали текущие лимиты на добычу нефти, а также компенсации за предыдущие избыточные добычи.

ОПЕК, ОПЕК+ нефть, инфографика
Что известно о странах ОПЕК и ОПЕК+ / Инфографика: Главред

Какая сейчас цена на нефть

Как известно, на фоне встречи цена на нефть фиксировалась в размере 77 долларов за баррель. ОПЕК уже больше 2 лет ограничивает добычу нефти, чтобы предотвратить ее излишек на мировом рынке. Таким образом, государства, которые входят в организацию, сдерживают падения цен на нефть.

Трамп и цены на нефть – что об этом известно:

Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп на форуме в Давосе призвал снизить цены на нефть. Как полагает он, это позволит скорее завершить российско-украинскую войну.

В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. В интервью Главреду он сказал, что у РФ есть определенные запасы, и за счет инерционности экономики она сможет еще какое-то время продержаться.

Международная рабочая группа по санкциям против РФ считает, что цена на нефть должна быть не больше 30 долларов за баррель, сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Тогда произойдет обвал возможностей России вести войну.

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Издание Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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