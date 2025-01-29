В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - Омельченко

Сейчас больше факторов, которые способствуют снижению цен на нефть - к лету мы можем увидеть цену на уровне 60 долларов за баррель, считает Владимир Омельченко.

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Трамп не заинтересован в снижении цены ниже 50 долларов за баррель, но это критично для РФ - Омельченко / Коллаж Главред

Страны ОПЕК по инициативе Саудовской Аравии провели встречу в ответ на предложение президента США Дональда Трампа по снижению мировых цен на нефть.Представители стран обсудили "укрепление совместных усилий по поддержанию стабильности мировых энергетических рынков" - в частности, страны не отказались от увеличения добычи нефти. Накануне представители Саудовской Аравии в Давосе заявляли о росте спроса на мировом рынке энергии и призвали обеспечить эффективные поставки для покрытия этого спроса.

В интервью Главреду директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, есть ли перспективы для снижения цены на нефть, какая цена может стать критической для России и как долго Кремль сможет финансировать войну в Украине.

Действительно ли сейчас наблюдается повышенный спрос на рынке нефти, как об этом говорит Саудовская Аравия? И как можно интерпретировать эти слова?

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Ситуация выглядит так, что Трамп стремится наладить более тесное сотрудничество с Саудовской Аравией. Он даже планирует свой первый официальный визит именно в эту страну. Традиционно новоизбранные президенты США осуществляют первый визит в Великобританию, но Трамп делает акцент на важности Саудовской Аравии из-за ее влияния на мировую политику благодаря добыче нефти.

Кроме этого, Саудовская Аравия пообещала Трампу инвестировать 600 млрд долларов в США, в частности в развитие инфраструктуры и программ искусственного интеллекта. Это сотрудничество между США и Саудовской Аравией способно существенно повлиять на нефтяной рынок. Саудовская Аравия как лидер ОПЕК способна увеличить добычу нефти и свои квоты. Это может произойти довольно быстро - за несколько месяцев. Саудовская Аравия потенциально способна увеличить добычу на 3-4 миллиона баррелей в сутки, что равно объемам, которые добывает Россия. Таким образом, саудовская нефть может заместить российскую в Китае и Индии, что создаст финансовые трудности для России.

Это может быть частью стратегии Трампа, направленной на ослабление финансовой базы России, которая использует доходы от нефти для войны в Украине. Однако сработает ли этот план - вопрос остается открытым.

Дональд Трамп / Инфографика Главред

Если Саудовская Аравия действительно увеличит добычу, насколько серьезно может упасть цена и как долго она будет такой держаться?

Здесь есть проблема, ведь существует определенная цель для снижения цены нефти. Трамп инициировал увеличение добычи нефти и природного газа в США, но их себестоимость в США намного выше, чем в Саудовской Аравии. Поэтому если цена нефти упадет ниже 50 долларов за баррель, это станет невыгодным для американского нефтяного бизнеса.

На мой взгляд, администрация Трампа не заинтересована в снижении цен на нефть ниже 50 долларов, ведь это негативно повлияет на американскую нефтяную отрасль. Однако снижение в пределах 50 долларов за баррель выглядит реальным в течение следующих 3-4 месяцев.

Но это не единственный фактор, есть и другие факторы, которые влияют на мировой рынок. Например, учетная ставка Федеральной резервной системы США. Администрация Трампа тоже планирует ее снизить, что может стимулировать оживление мировой экономики и повысить спрос на энергоресурсы. Кроме того, нестабильная ситуация на Ближнем Востоке также может подталкивать цены вверх.

Поэтому сейчас на 100% сказать, что даже при увеличении добычи нефти Саудовской Аравией цены упадут ниже 50 долларов за баррель, нельзя. Хотя все возможно. Для России цена в 50 долларов за баррель является критической, потому что при такой цене российские нефтяные компании уже не смогут работать с прибылью и, соответственно, инвестировать в эту отрасль. Это приведет к постепенной деградации сектора.

На мой взгляд, более важным является не столько снижение цен на нефть, сколько блокирование экспорта российской нефти. Например, можно ограничить ее поставки через Балтийское море и Датские проливы, через которые проходит более 60-65% российской нефти.

Также можно ограничить поставки и прохождение танкеров через Черное море, проливом Дарданеллы и так далее. Эти меры, на мой взгляд, будут значительно эффективнее, чем просто игра со снижением цен на нефть (хотя и это также стоит делать).

Однако это не такой быстрый процесс, ведь Россия даже при цене 50 долларов за баррель сможет некоторое время держаться - примерно полгода-год.

Есть ли предпосылки для роста цен на нефть и, соответственно, увеличения спроса на нее? Какие процессы в таком случае могут способствовать этому?

Как я уже говорил, такие варианты возможны. Прежде всего, это снижение учетной ставки Федеральной резервной системы США. Это может стимулировать оживление мировой экономики, увеличение спроса на энергоресурсы и, соответственно, рост цен на нефть.

Также нестабильная ситуация на Ближнем Востоке может влиять на повышение цен. Например, возможны новые удары по Ирану или его атомным объектам. Это также не исключено.

Однако, на мой взгляд, сейчас больше факторов, которые способствуют снижению цен на нефть. Мой прогноз остается неизменным: как я уже отмечал примерно три-четыре месяца назад, к лету мы можем увидеть цену на уровне 60 долларов за баррель.

Вы сказали, что сейчас самое главное - ограничить поставки российской нефти. Но есть и вопрос транзита газа как ее производного. Насколько реально уменьшить долю России в этой сфере, и есть ли у мировых лидеров возможность это сделать?

Я считаю, что такая возможность есть. Одним из ключевых шагов могло бы стать полное эмбарго на экспорт российской нефти и блокирование прохождения через Датские проливы. Это нанесло бы очень сильный удар по нефтяной отрасли России и ее бюджету в целом. Но для этого нужны совместные действия всех стран НАТО, Большой семерки (G7), поскольку Россия будет всячески противодействовать таким санкциям, даже прибегая к агрессивным действиям.

Странам Запада необходимо сосредоточить внимание на том, чтобы танкеры, которые проходят через Датские проливы и не соответствуют требованиям страхования и безопасности, были заблокированы.

Остановить РФ могло бы полное эмбарго на экспорт российской нефти и блокирование прохождения танкеров через Датские проливы - Омельченко / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Соответственно, если эти условия будут выполнены, России может действительно стать трудно финансировать войну, я правильно вас поняла?

Да, абсолютно правильно. Нефть - это "кровь" войны для России. Без нее организм войны существовать не может. Это похоже на ситуацию во время Ирано-иракской войны, когда обе страны воевали восемь лет, пока не разрушили друг другу нефтегазовые индустрии.

В случае с Россией возможен подобный сценарий, но пока непонятно, произойдет ли так. Одно дело - заявления, а другое - имплементация этих планов. Ведь мы видели, как предыдущая администрация Байдена делала громкие заявления об "адских санкциях". Однако, к сожалению, их реализация не соответствовала обещаниям.

Если гипотетически появится политическая воля на внедрение действительно действенных санкций и блокирование транзита нефти, насколько долго Россия сможет финансировать войну без доходов от продажи нефти?

Я думаю, что определенные запасы у России есть, и за счет инерционности экономики она может продержаться некоторое время. Но если в Кремле были бы умные люди, они уже поняли бы бессмысленность продолжения войны, и она могла бы закончиться очень быстро.

Но если российское руководство продолжит ставить войну превыше всего, то у страны еще есть резервы. Это касается как средств на банковских счетах граждан и бизнеса, так и ресурсов государственных компаний. В таком случае они могут затянуть войну до конца этого года. Но это при условии, что Кремль и дальше будет действовать иррационально, что сейчас весьма вероятно.

Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

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