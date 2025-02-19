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19 февраля: церковный праздник, приметы, день ангела и что нельзя делать

Виталий Кирсанов
19 февраля 2025, 02:00
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По церковному календарю 19 февраля свои именины отмечают Максим, Федот, Евгений и Макар.
19 февраля
Какой сегодня церковный праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Церковный праздник 19 февраля
  • Именины и день ангела 19 февраля
  • Народные приметы 19 февраля
  • Что нельзя делать 19 февраля
  • Что можно делать 19 февраля

В среду, 19 февраля 2025 года, церковь по новоюлианскому календарю чествует Апостолов Архипа и Филимона, мученицу равноапостольную Апфию, мучеников Максима и Феодота, преподобных Евгения и Макария. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено сегодня делать.

Святой Архип был одним из 70 апостолов, рукоположен в епископы в городе Колоссы.

видео дня

Святые Филимон и Апфия, уверовав во Христа, сделали из своего дома пристанище для христиан и проводили там богослужения. Апостол Архип, Филипп и Апфия были вместе арестованы и приговорены к мученической смерти за исповедание Христианства.

Мизийские мученики – Максим и Аскилиада были добропорядочными христианами, за это их арестовали и истязали до смерти.

Святой Феодот, наблюдая за муками Максима и Аскилиады, вступился за них и обвинил правителя в жестокости. За это и его арестовали и казнили.

Преподобные исповедники Евгений и Макарий были арестованы за отказ участвовать в языческих оргиях. После пыток они были сосланы в изгнание в Аравийскую пустыню. До конца жизни они вместе молились в пещере в одиночестве.

Именины и день ангела 19 февраля

По церковному календарю 19 февраля свои именины отмечают Максим, Федот, Евгений и Макар.

Народные приметы 19 февраля

В народных традициях в этот день принято внимательно наблюдать за природой и животными.

  • Если собака лезет на диван и прячет свою мордашку, то скоро будет похолодание.
  • А если птицы садятся на верхушки деревьев, то, наоборот, будет потепление.
  • Чем холоднее день, тем теплее будет погода в марте.

К плохим приметам считается поссориться с кем-то. Запрещалось также в этот день сплетничать или обманывать. Нельзя кричать или даже громко разговаривать. Накликать беду можно созерцая слишком долго звезды.

Что нельзя делать 19 февраля

Этот день считался энергетически сильным, поэтому люди старались избегать дурных мыслей и действий, чтобы не навлечь беду. Вместо этого советовали думать о добре, благодарить за все и строить планы на будущее.

Что можно делать 19 февраля

Чтобы отгонять злых духов, хозяева рисовали меловые кресты на дверях и окнах. Считалось, что в этот день активизируются темные силы, поэтому для защиты клали под порог веточку ивы, освященную на Вербное воскресенье прошлого года.

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