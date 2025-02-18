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Для чего на самом деле брызгать духи на волосы: окружающие будут удивлены

Юлия Закрепа
18 февраля 2025, 19:45обновлено 18 февраля, 20:32
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Куда наносить духи, чтобы был шлейф долгое время - эксперт рассказала действенные советы.
Для чего на самом деле брызгать духи на волосы: окружающие будут удивлены
Как правильно пользоваться духами / коллаж: Главред, фото: unsplash

Интересное из материала:

  • Какие три участка тела для духов идеально подходят
  • Как правильно наносить духи на волосы

Ваши духи могут держаться целый день, ведь с помощью этого полезного приема можно намного улучшить долговечность духов. Завершающий штрих к любому наряду - это нанесение духов на тело. Однако бывает так, что даже дорогие духи не могут чрезвычайно пахнуть весь день.

Часто наш аромат может исчезнуть уже в течение нескольких часов после его нанесения. Однако, по словам одного эксперта по духам, это может быть связано с ошибкой использования духов, говорится в материале Mirror.

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Эксперт по парфюмерии Эмелии сообщила, что в основном люди используют только одну брызгу на одно запястье, а затем потирают запястья друг о друга, чтобы передать аромат, но этого недостаточно и парфюм быстро исчезает. Женщина также советует использовать как минимум три участка тела для духов, чтобы достичь максимального результата.

Для чего брызгать духи на запястье

"Вам нужно не переусердствовать с духами и не нужно обливаться ими, но можно использовать немного больше, чем один спрей. По крайней мере для ежедневной рутины стоит наносить духи на одно запястье и оставить его, но не трите его. Не потому, что вы наносите синяки формуле или что-то другое, а просто потому, что мы можем нанести другой спрей на другое запястье", - рассказала Эмилия.

Зачем брызгать духи на грудь

Также для распыления духов Эмилия советует наносить их под рубашку и распылить один раз на грудь.

"Это связано с тем, что грудь излучает тепло, которое выводит запах с вашей кожи, чтобы люди могли его почувствовать", - отметила специалист.

Как правильно наносить духи на волосы

На самом деле есть еще одно место, куда стоит подумать о нанесении духов - волосы. Эмелия рассказала, что вы часто можете приобрести духи для волос, которые соответствуют вашему любимому аромату, но если у вас нет доступа к ним, тогда можно использовать свой основной парфюм, соблюдая некоторые важные шаги.

"Вы должны сначала распылить духи на руку и дать спирту выветриться, чтобы осталось только ароматное масло. Затем нанесите это масло на кончики волос. Это сделает ваш аромат более стойким, потому что ваши волосы не такие горячие, как ваша кожа, поэтому аромат не испарится так быстро", - добавил

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