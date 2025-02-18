Как быстро избавиться от изжоги в домашних условиях: исчезнет за считанные минуты

Какой фрукт помогает от изжоги и почему она может возникать - специалисты рассказали детали.

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Как избавиться от изжоги / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

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Какие продукты нужно есть, чтобы не было изжоги

Куда обращаться, если у вас изжога

Как избавиться от изжоги народными средствами и что стоит съесть, если начало беспокоить жгучее ощущение - квалифицированные специалисты рассказали важную информацию. Известно, что изжога возникает из-за попадания кислоты из желудка в пищевод и сопровождается мучительным и жгучим ощущением. Основным признаком изжоги является ощущение жжения за грудиной, которое может очень усиливаться после употребления пищи, особенно острой или жирной.

Сейчас в аптеках можно найти множество препаратов от изжоги. Обычно лекарственные средства против изжоги выпускают в виде геля, таблеток, капсул, порошков. Однако, чтобы вылечить изжогу навсегда, стоит обратиться к квалифицированным специалистам.

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Что лучше всего помогает при изжоге

В народе существует действенный метод, что от изжоги дома поможет пищевая сода. Часто именно раствор с содой применяют как первую помощь в случае приступа изжоги. Однако использовать ее можно только после предварительной консультации с врачом. Врачи также посоветовали о том, какие средства можно использовать, которые помогут от изжоги:

Мало кто знает, но имбирь содержит вещества, которые могут существенно снижать уровень кислоты в желудке, а также стимулируют пищеварение.

Известно, что алоэ вера обладает успокаивающими свойствами и может отлично смягчить раздражение на слизистой оболочке пищевода, поэтому и уменьшит симптомы изжоги.

Куркума также обладает противовоспалительными свойствами, ведь помогает уменьшить серьезные воспаления в желудке и пищеводе.

D-лимонен часто содержится в эфирных маслах цитрусовых - он может помочь уменьшить изжогу, улучшить пищеварение и снизить уровень кислотности в желудке.

Известно, что мед обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Но мало кто знает, что он также может снять раздражение в пищеводе и снизит неприятные ощущения изжоги.

Какие фрукты и овощи помогают от изжоги

Если ваша изжога не вызвана хроническими заболеваниями и возникает крайне редко, тогда ваше самочувствие может облегчить банан. Известно, что в нем содержатся антациды и крахмал, которые нейтрализуют действие кислоты. К тому же банан не кислый, а имеет приятную и успокаивающую структуру.

Также при приступе изжоги помогут зеленые овощи. Отлично подойдут брокколи, спаржа, зеленая фасоль, сельдерей и цветная капуста, в которых содержится мало кислоты.

Также картофель и другие корнеплоды, которые не содержат кислоту, станут хорошим противодействием от изжоги.

Если смешать сок лимона и мед в стакане с водой и выпить - это отлично поможет от изжоги.

Чтобы утолить боль от изжоги, стоит принять 2 ложки меда и запить теплой водой - это снизит уровень изжоги.

Также можно съесть несколько орехов, таких как миндаль, орех или грецкий орех.

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