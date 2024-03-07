Можно ли снять изжогу в домашних условиях: советы и рекомендации

"Чем можно снять изжогу?" ‒ таким вопросом наверняка задаются тысячи и тысячи людей. Главред решил максимально детально на него ответить.

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Чем можно снять изжогу? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как быстро снять изжогу в домашних условиях?

Пищевая сода. Растворите половину чайной ложки пищевой соды в стакане теплой воды. Выпейте медленно. Не используйте этот метод более двух раз в неделю ‒ поскольку сода может нарушить кислотно-щелочной баланс.

Минеральная вода. Выпейте стакан негазированной минеральной воды. Выбирайте воду с высоким содержанием щелочи (более 800 миллиграмм за литр).

Молоко. Выпейте стакан нежирного или обезжиренного молока. Оно может временно нейтрализовать кислоту, но в долгосрочной перспективе может усугубить изжогу.

Овощные соки. Пейте соки из картофеля, моркови или капусты. Эти соки обволакивают слизистую оболочку пищевода и нейтрализуют кислоту.

Жевательная резинка. Она (если без сахара) стимулирует выработку слюны, которая нейтрализует кислоту. Жуйте резинку не менее получаса.

Поза. Спите с приподнятой головой. Это поможет предотвратить попадание кислоты из желудка в пищевод.

Избегайте острой, жирной, жареной, кислой пищи, газированных напитков, алкоголя, кофеина, курения.

Обратитесь к врачу:

Если изжога возникает часто,

сопровождается другими симптомами,

не проходит после применения домашних средств,

необходимо обратиться к врачу.

Но помните, вышеуказанные методы помогут быстро снять изжогу, но не являются лечением. А для лечения изжоги необходимо обратиться к врачу и выявить причину.

Что такое изжога? Изжога — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. Желудочно-пищеводный рефлюкс — его врачебное название, сообщает "Википедия".

Чем избавиться от изжоги народными средствами?

Народные средства от изжоги:

Пищевая сода. Растворите 1/2 чайной ложки пищевой соды в стакане теплой воды. Выпейте медленно. Не используйте этот метод более двух раз в неделю, так как сода может нарушить кислотно-щелочной баланс.

Минеральная вода. Выпейте стакан негазированной минеральной воды. Выбирайте воду с высоким содержанием щелочи (более 800 мг/л).

Можна употреблять такие продукты:

Свежие фрукты и овощи ‒ бананы, дыни, яблоки, брокколи, зеленый горошек, сельдерей.

Овсянка ‒ овсяная каша на воде обволакивает слизистую оболочку желудка и помогает нейтрализовать кислоту.

Миндаль ‒ миндаль содержит магний, который нейтрализует кислоту.

Имбирь ‒ имбирь обладает противовоспалительным эффектом и может помочь при изжоге.

Алоэ вера ‒ сок алоэ вера обладает обволакивающим и противовоспалительным эффектом.

Травяные чаи:

Ромашковый чай;

Мятный чай (но пить с осторожностью, он может расслаблять сфинктер);

Чай из фенхеля;

Чай из ромашки.

Но помните, что эти методы помогут быстро снять изжогу, но не являются лечением. Для лечения изжоги необходимо обратиться к врачу и выявить причину.

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