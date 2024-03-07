Можно ли снять изжогу в домашних условиях: советы и рекомендации

Как быстро снять изжогу в домашних условиях?
Пищевая сода. Растворите половину чайной ложки пищевой соды в стакане теплой воды. Выпейте медленно. Не используйте этот метод более двух раз в неделю ‒ поскольку сода может нарушить кислотно-щелочной баланс.
Минеральная вода. Выпейте стакан негазированной минеральной воды. Выбирайте воду с высоким содержанием щелочи (более 800 миллиграмм за литр).
Молоко. Выпейте стакан нежирного или обезжиренного молока. Оно может временно нейтрализовать кислоту, но в долгосрочной перспективе может усугубить изжогу.
Овощные соки. Пейте соки из картофеля, моркови или капусты. Эти соки обволакивают слизистую оболочку пищевода и нейтрализуют кислоту.
Жевательная резинка. Она (если без сахара) стимулирует выработку слюны, которая нейтрализует кислоту. Жуйте резинку не менее получаса.
Поза. Спите с приподнятой головой. Это поможет предотвратить попадание кислоты из желудка в пищевод.
Избегайте острой, жирной, жареной, кислой пищи, газированных напитков, алкоголя, кофеина, курения.
Обратитесь к врачу:
- Если изжога возникает часто,
- сопровождается другими симптомами,
- не проходит после применения домашних средств,
- необходимо обратиться к врачу.
Но помните, вышеуказанные методы помогут быстро снять изжогу, но не являются лечением. А для лечения изжоги необходимо обратиться к врачу и выявить причину.
Что такое изжога?
Изжога — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. Желудочно-пищеводный рефлюкс — его врачебное название, сообщает "Википедия".
Чем избавиться от изжоги народными средствами?
Народные средства от изжоги:
- Пищевая сода. Растворите 1/2 чайной ложки пищевой соды в стакане теплой воды. Выпейте медленно. Не используйте этот метод более двух раз в неделю, так как сода может нарушить кислотно-щелочной баланс.
- Минеральная вода. Выпейте стакан негазированной минеральной воды. Выбирайте воду с высоким содержанием щелочи (более 800 мг/л).
Можна употреблять такие продукты:
- Свежие фрукты и овощи ‒ бананы, дыни, яблоки, брокколи, зеленый горошек, сельдерей.
- Овсянка ‒ овсяная каша на воде обволакивает слизистую оболочку желудка и помогает нейтрализовать кислоту.
- Миндаль ‒ миндаль содержит магний, который нейтрализует кислоту.
- Имбирь ‒ имбирь обладает противовоспалительным эффектом и может помочь при изжоге.
- Алоэ вера ‒ сок алоэ вера обладает обволакивающим и противовоспалительным эффектом.
Травяные чаи:
- Ромашковый чай;
- Мятный чай (но пить с осторожностью, он может расслаблять сфинктер);
- Чай из фенхеля;
- Чай из ромашки.
Но помните, что эти методы помогут быстро снять изжогу, но не являются лечением. Для лечения изжоги необходимо обратиться к врачу и выявить причину.
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