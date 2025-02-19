Какой сегодня праздник 19 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

Какой церковный праздник в Украине отмечают 19 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого апостола Архипа.
Какой сегодня праздник
19 февраля отмечают следующие праздники:
- Государственный герб Украины
- Всемирный день китов
- Национальный день мятного шоколада в США
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 19 февраля в Украине отмечают день святого апостола Архипа.
Из библейских преданий известно, что Архип был учеником апостола Павла и проповедовал христианство среди язычников. Считается, что он был духовным наставником общины в Колосах и мог быть епископом. Вместе с ним Павел упоминает Филимона и Апфию, которых традиция также связывает с ранней христианской общиной.
По преданию, во время гонений во время правления императора Нерона Архип подвергся жестоким пыткам за свою веру. Его схватили язычники, долго мучили, били и бросали в яму с грязью, но он оставался верным Христу до конца.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 19 февраля
19 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор.
Что нельзя делать 19 февраля
- В народе считают, что этот день считается энергетически сильным, поэтому стоит избегать плохих мыслей и действий 19 февраля, чтобы не навлечь беду на себя.
- Также сегодня не стоит отказывать в милостыне и в помощи тем, кто попросит.
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