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Какой сегодня праздник 19 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

Юлия Закрепа
19 февраля 2025, 05:00
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Какой православный праздник 19 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 19 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день
Что не стоит делать 19 февраля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 19 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого апостола Архипа.

Какой сегодня праздник

19 февраля отмечают следующие праздники:

видео дня
  • Государственный герб Украины
  • Всемирный день китов
  • Национальный день мятного шоколада в США

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 19 февраля в Украине отмечают день святого апостола Архипа.

Из библейских преданий известно, что Архип был учеником апостола Павла и проповедовал христианство среди язычников. Считается, что он был духовным наставником общины в Колосах и мог быть епископом. Вместе с ним Павел упоминает Филимона и Апфию, которых традиция также связывает с ранней христианской общиной.

По преданию, во время гонений во время правления императора Нерона Архип подвергся жестоким пыткам за свою веру. Его схватили язычники, долго мучили, били и бросали в яму с грязью, но он оставался верным Христу до конца.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 19 февраля

19 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор.

Что нельзя делать 19 февраля

  • В народе считают, что этот день считается энергетически сильным, поэтому стоит избегать плохих мыслей и действий 19 февраля, чтобы не навлечь беду на себя.
  • Также сегодня не стоит отказывать в милостыне и в помощи тем, кто попросит.

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