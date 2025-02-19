Какой сегодня праздник 19 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

Какой православный праздник 19 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

https://glavred.info/holidays/kakoy-segodnya-prazdnik-19-fevralya-2025-goda-chto-nelzya-delat-v-etot-den-10640744.html Ссылка скопирована

Что не стоит делать 19 февраля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 19 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого апостола Архипа.

Какой сегодня праздник

19 февраля отмечают следующие праздники:

видео дня

Государственный герб Украины

Всемирный день китов

Национальный день мятного шоколада в США

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 19 февраля в Украине отмечают день святого апостола Архипа.

Из библейских преданий известно, что Архип был учеником апостола Павла и проповедовал христианство среди язычников. Считается, что он был духовным наставником общины в Колосах и мог быть епископом. Вместе с ним Павел упоминает Филимона и Апфию, которых традиция также связывает с ранней христианской общиной.

По преданию, во время гонений во время правления императора Нерона Архип подвергся жестоким пыткам за свою веру. Его схватили язычники, долго мучили, били и бросали в яму с грязью, но он оставался верным Христу до конца.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 19 февраля

19 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор.

Что нельзя делать 19 февраля

В народе считают, что этот день считается энергетически сильным, поэтому стоит избегать плохих мыслей и действий 19 февраля, чтобы не навлечь беду на себя.

Также сегодня не стоит отказывать в милостыне и в помощи тем, кто попросит.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред