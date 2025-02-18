Богатство и удача придут на целый год: что нужно сделать 19 февраля

Что нельзя делать 18 февраля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды и проблем.

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Что нельзя делать 19 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день высоко летают вороны

Куда нельзя смотреть в этот день

Что нужно нарисовать на двери 19 февраля

19 февраля церковь почитает память апостолов от семидесяти Архиппа и Филимона. Как сообщает Главред, они были братьями и оба служили Богу. Сам апостол Павел крестил Филимона и его жену. Филимон и Алфия открыли церковь, где собирали христиан.

Однако в те времена император Нерон устроил гонения. Супругов схватили в один из языческих праздников толпа схватила супругов и Архиппа. Изначально молодого человека сильно порезали, а Филимона и Алфию приговорили к избиению камнями.

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Приметы 19 февраля

В этот день нужно помолиться. У Господа просят помощи в укреплении веры.

В этот день хозяйкам стоит посвятить день хлопотам на кухне. Это притянет в дом богатство.

В этот день надо дать милостыню. Тогда год будет удачным.

В этот день надо нарисовать меловые кресты на дверях и окнах. Это отпугнет злых духов.

Что нельзя делать 19 февраля

1. Нельзя 18 февраля обижать животных. Иначе вы притянете к себе проблемы.

2. Нельзя 18 февраля отказывать в помощи. Предки верили, что тогда вы окажитесь в беде.

3. Нельзя 18 февраля смотреть на звезды. В народе верили, что это к неудачам.

4. Нельзя 18 февраля думать о плохом. Этот день считается энергетически сильным и это может притянуть неприятности.

Приметы 19 февраля

Если в этот день солнечно, то год будет урожайным.

Если в этот день намело много снега, то трава вырастет поздно.

Если в этот день вороны летают высоко, то скоро начнется снегопад.

Если в этот день ясная погода, то весна будет холодной.

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