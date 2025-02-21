Мясопустная суббота: что категорически нельзя делать 22 февраля

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день прилетели ласточки
- Куда нельзя делать в этот день
- Что нужно выбросить 22 февраля
22 февраля церковь отмечает день обретения мощей святых мучеников в Евгении. В народном календаре - Мясопустная суббота. Как сообщает Главред, в этот день почитают память всех православных крестьян, которые умерли от возраста.
Обретение мощей святых мучеников в Евгении связано с открытием и обретением останков раннехристианских мучеников. Они погибли за веру во время гонений на христиан в Римской империи. Обретение мощей сопровождалось чудесными знаками и исцелениями. Такие мощи переносили в храмы и делали их объектами поклонения, а также источником благодати для верующих.
Что можно делать 22 февраля
- В этот день нужно избавиться от лишнего и убраться в доме. Считается, что это очистит дом от негативной энергии.
- В этот день нужно запомнить сон, который приснился в ночь на 22 февраля. Он обязательно сбудется, но нескоро.
Что нельзя делать 22 февраля
1. Нельзя 22 февраля лениться и бездельничать. Считается, что тогда весь год будете испытывать трудности.
2. Нельзя 22 февраля ссориться. Иначе конфликты затянутся надолго.
3. Нельзя 22 февраля брать и давать деньги в долг. Предки верили, что это притянет финансовые проблемы.
4. Нельзя 22 февраля стричь волосы. Считается, что так можно отрезать удачу.
Приметы 22 февраля
- Если в этот день мороз, то весна будет холодной.
- Если в этот день оттепель, то весна придет рано.
- Если в этот день прилетели грачи и ласточки, то скоро придет тепло.
- Если в этот день туман, то будет хороший урожай.
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