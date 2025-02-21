Мясопустная суббота: что категорически нельзя делать 22 февраля

Что можно делать 22 февраля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от различных проблем.

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Что нельзя делать 22 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день прилетели ласточки

Куда нельзя делать в этот день

Что нужно выбросить 22 февраля

22 февраля церковь отмечает день обретения мощей святых мучеников в Евгении. В народном календаре - Мясопустная суббота. Как сообщает Главред, в этот день почитают память всех православных крестьян, которые умерли от возраста.

Обретение мощей святых мучеников в Евгении связано с открытием и обретением останков раннехристианских мучеников. Они погибли за веру во время гонений на христиан в Римской империи. Обретение мощей сопровождалось чудесными знаками и исцелениями. Такие мощи переносили в храмы и делали их объектами поклонения, а также источником благодати для верующих.

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Что можно делать 22 февраля

В этот день нужно избавиться от лишнего и убраться в доме. Считается, что это очистит дом от негативной энергии.

В этот день нужно запомнить сон, который приснился в ночь на 22 февраля. Он обязательно сбудется, но нескоро.

Что нельзя делать 22 февраля

1. Нельзя 22 февраля лениться и бездельничать. Считается, что тогда весь год будете испытывать трудности.

2. Нельзя 22 февраля ссориться. Иначе конфликты затянутся надолго.

3. Нельзя 22 февраля брать и давать деньги в долг. Предки верили, что это притянет финансовые проблемы.

4. Нельзя 22 февраля стричь волосы. Считается, что так можно отрезать удачу.

Приметы 22 февраля

Если в этот день мороз, то весна будет холодной.

Если в этот день оттепель, то весна придет рано.

Если в этот день прилетели грачи и ласточки, то скоро придет тепло.

Если в этот день туман, то будет хороший урожай.

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