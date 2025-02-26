Накроет "черная полоса": что нельзя завязывать 26 февраля, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день слышно стук дятла
- Куда нельзя делать в этот день
- Что нужно сделать дома 26 февраля
26 февраля церковь почитает память святителя Парфирия. Как сообщает Главред, он в 26 лет решил стать монахом и отправился в монастырь Нитрийской пустыни, где прожил 5 лет. Затем он поселился в Иорданской пустыне, где посвятил себя молитве и уединению.
Однажды из-за ослабленного здоровья он отправился к подножью горы Голгофы. Там ему приснился сон, в котором явился Иисус Христос и вылечил его со словами "Прими это древо и храни его" (часть креста, на котором распяли Иисуса).
Позже Порфирий стал пресвитером и был назначен хранителем Честного Древа Креста Господня. В 50 лет он стал епископом палестинского города Газы, где начал строительство церквей и монастырей.
Что можно делать 26 февраля
- В этот день нужно помолиться. У святого просили исцеления и здоровья для себя и родных.
- В этот день нужно подкормить птиц, которые прилетают из теплых стран. Это принесет в дом благополучие.
- В этот день нужно заняться уборкой. Предки верили, что порядок и чистота привлечет в семью благо и гармонию.
Что нельзя делать 26 февраля
1. Нельзя 26 февраля что-либо сажать. Считается, что растение завянет.
2. Нельзя 26 февраля завязывать узлы. Предки верили, что это приведет к финансовым проблемам.
3. Нельзя 26 февраля ругаться и ссориться. Иначе это навлечет на семью беды.
4. Нельзя 26 февраля бездельничать. Считается, что если лениться, то весь год будет неудачным.
Приметы 26 февраля
- Если в этот день туман, то будет непогода.
- Если в этот день воробьи сбиваются в стаи, то весна будет теплой.
- Если в этот день прилетели грачи, то скоро растает снег.
- Если в этот день слышно стук дятла, то март будет теплым.
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