Будет тяжелая судьба: что нельзя делать женщинам 27 февраля, приметы

Что можно делать 27 февраля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от долгов.

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Что нельзя делать 27 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день сильный мороз

Куда нельзя делать женщинам в этот день

Что нужно сделать в доме 27 февраля

27 февраля церковь почитает память святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита. Как сообщает Главред, он еще в молодости решил вести аскетичный образ жизни и стал монахом. Прокопий придерживался строгого поста, постоянно молился.

В те времена императором был Лев III Исавр, который преследовал почитателей икон. Прокопий открыто выступил против иконоборчества, за что его бросили в тюрьму, где жестоко пытали.

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После смерти императора Льва на престол сел его сын Константин V, который продолжил политику отца. В итоге лишь после прихода к власти императрицы Ирины, которая восстановила почитание икон, святого освободили. Он вернулся в монастырь и продолжил духовные подвиги.

Что можно делать 27 февраля

В этот день нужно окропить дом святой водой и выбросить все лишнее. Считается, что это очистит жилье от негатива.

В этот день нужно помолиться. У святого просили исцеления от разных болезней.

Что нельзя делать 27 февраля

1. Нельзя 27 февраля заниматься тяжелым трудом. Это притянет усталость и болезни.

2. Нельзя 27 февраля начинать новые дела. Иначе они завершатся неудачей.

3. Нельзя 27 февраля женщинам прясть, вязать или шить. Считается, что все нити принесут человеку тяжелую судьбу.

4. Нельзя 27 февраля брать деньги в долг. Предки верили, что тогда следующие три года придется провести в долгах.

Приметы 27 февраля

Если в этот день солнечно, то весна будет ранней.

Если в этот день распустилась ива, то будет большой урожай.

Если в этот день зацвели подснежники, то уже можно начинать полевые работы.

Если в этот день сильный мороз, то холод затянется надолго.

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