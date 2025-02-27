Вас атакует череда неудач: что нельзя делать 28 февраля, приметы

Что можно делать 28 февраля. Строгие приметы и запреты, которые принесут счастье и благополучие.

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Что нельзя делать 28 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день пасмурно

Что нельзя делать в этот день

Что нужно выпить 28 февраля

28 февраля церковь почитает память святого преподобного исповедника Василия, посника Прокопова. Как сообщает Главред, он жил во времена, когда православные подвергались преследованиям. Он соблюдал строгий пост и молитву.

У Василия была непоколебимая вера. Он не отказался от Христа даже под угрозой гонений. Он мужественно перенес все испытания в тюрьме, пытки и другие страдания.

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Что можно делать 28 февраля

В этот день стоит пойти в лес и принести домой свежевыломанную ветку ели. Считается, что это принесет в дом благополучие и семейный достаток.

В этот день нужно приготовить чай из сосновых почек. Предки верили, что это принесет здоровье на весь год.

Что нельзя делать 28 февраля

1. Нельзя 28 февраля делать ценные покупки и брать деньги взаймы. Считается, что это может привести к неудачам.

2. Нельзя 28 февраля загадывать желание или строить дальновидные планы. Предки верили, что они могут не осуществиться.

Приметы 28 февраля

Если в этот день дождь, то погода ухудшится.

Если в этот день пасмурно, то ночью будут заморозки.

Если в этот день нет снега, то скоро придет потепление.

Если в этот день солнечно, то летом будет тепло.

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