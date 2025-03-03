Очистите себя и дом от негатива: что нужно выбросить 4 марта, приметы

Что нельзя делать 4 марта. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вам от неприятностей.

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Что нельзя делать 4 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день летает много птиц

Что нельзя делать в этот день

Что нужно выбросить 4 марта

4 марта церковь почитает память святого преподобного Герасима в Иордане. Как сообщает Главред, его считают одним из известнейших святых в Палестине. Он с юности стремился к духовной жизни и рано стал монахом. Герасим отправился в Египет, где встретил подвижников-отшельников. Он решил поселиться в Палестине возле реки Иордан, где он постоянно молился, постился.

Герасим жил в пещере. Он ел только хлеб и пил только воду. Во времена Великого поста он уходил из пещеры в пустыню без еды. Герасим собрал возле себя учеников и основал монастырь. Монахи жили в уединении, а в субботу и воскресенье собирались на общую молитву и трапезу.

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Что можно делать 4 марта

В этот день нужно избавиться от старых и ненужных вещей. Считается, что это притянет в дом счастье, здоровье и благополучие.

В этот день нужно хорошо относиться к домашним животным.

В этот день девушкам можно гадать на будущее. Нужно выбежать из дома и обратить внимание на то, кого вы первого встретите на своем пути. Если вы встретите женщину, тогда в этом году выйдете замуж.

Что нельзя делать 4 марта

1. Нельзя 4 марта обижать животных. Считается, что тогда можно потерять свою удачу.

2. Нельзя 4 марта тяжело работать и начинать новые дела. Предки верили, что это притянет неприятности.

3. Нельзя 4 марта ссориться. Иначе несчастье затянется до следующего месяца.

Приметы 4 марта

Если в этот день сильный ветер, то год будет ветреным.

Если в этот день ясно, то лето будет жарким.

Если в этот день дождь, то жара придет нескоро.

Если в этот день летает много птиц, то скоро придет настоящее тепло.

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