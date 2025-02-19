Чем заменить пищевые дрожжи: опытные хозяйки поделились секретами

Вы узнаете:
- Как работают пищевые дрожжи
- Чем заменить дрожжи в выпечке
Если в вашем кухонном ящике закончились дрожжи, это не значит, что стоит отказываться от выпечки. Главред нашел отличные альтернативы пищевым дрожжам.
Портал Cookist пишет, что дрожжи в выпечке можно заменить химическими разрыхлителями или же воспользоваться природными методами ферментации.
Почему мы используем дрожжи в выпечке?
Прежде чем мы погрузимся в заменители, полезно понять, как работают пищевые дрожжи.
Дрожжи - это одноклеточные микроорганизмы, которые принадлежат к царству грибов. Они работают как природный катализатор для процесса брожения, превращая сахара в углекислый газ и спирт. Благодаря дрожжам выпечка получается мягкой и воздушной.
Разрыхлитель
Отличной альтернативой дрожжам может быть разрыхлитель. Он подойдет для приготовления хлеба, кексов, блинов или печенья. На один стакан муки нужна примерно 1 чайная ложка разрыхлителя.
Кулинары рекомендуют сочетать разрыхлитель с йогуртом или уксусом для лучшей структуры.
Пищевая сода и кислота (лимонный сок или уксус)
Пищевая сода с уксусом идеально подойдет для приготовления блинов, кексов, содового хлеба и тортов.
Нужно использовать ½ чайной ложки соды и 1 столовую ложку кислоты (уксуса или лимонного сока) на стакан муки.
Чтобы тесто еще лучше поднялось, стоит добавить кислоту во влажные ингредиенты, а соду - в сухие. Затем смешайте их вместе.
Пиво или газированная вода
Алкогольный напиток или же газированная вода прекрасно заменят дрожжи. Эти ингредиенты можно использовать во время приготовления хлеба и блинов.
Известно, что темные сорта пива добавляют насыщенный солодовый вкус, тогда как светлое пиво создает нейтральный вкус.
Взбитые яичные белки
Дрожжи в выпечке также можно заменить взбитыми яичными белками. Они прекрасно подойдут к блинам, тортам, суфле и отдельным сортам хлеба.
Если вы решили заменить дрожжи белками, тогда следует взбить яйца до образования пены, а затем осторожно добавьте их в тесто.
Закваска
Закваска - это естественно ферментированная смесь муки и воды, содержащая дрожжи и бактерии.
Если у вас нет закваски, вы можете приготовить ее за 5-7 дней, смешивая муку и воду в равных пропорциях.
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