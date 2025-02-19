Чем заменить пищевые дрожжи: опытные хозяйки поделились секретами

Если под рукой нет пищевых дрожжей, их с легкостью можно заменить другими ингедиентами.

https://glavred.info/lifehack/chem-zamenit-pishchevye-drozhzhi-opytnye-hozyayki-podelilis-sekretami-10640684.html Ссылка скопирована

Чем заменить дрожжи для выпечки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как работают пищевые дрожжи

Чем заменить дрожжи в выпечке

Если в вашем кухонном ящике закончились дрожжи, это не значит, что стоит отказываться от выпечки. Главред нашел отличные альтернативы пищевым дрожжам.

Портал Cookist пишет, что дрожжи в выпечке можно заменить химическими разрыхлителями или же воспользоваться природными методами ферментации.

видео дня

Почему мы используем дрожжи в выпечке?

Прежде чем мы погрузимся в заменители, полезно понять, как работают пищевые дрожжи.

Дрожжи - это одноклеточные микроорганизмы, которые принадлежат к царству грибов. Они работают как природный катализатор для процесса брожения, превращая сахара в углекислый газ и спирт. Благодаря дрожжам выпечка получается мягкой и воздушной.

Разрыхлитель

Отличной альтернативой дрожжам может быть разрыхлитель. Он подойдет для приготовления хлеба, кексов, блинов или печенья. На один стакан муки нужна примерно 1 чайная ложка разрыхлителя.

Кулинары рекомендуют сочетать разрыхлитель с йогуртом или уксусом для лучшей структуры.

Пищевая сода и кислота (лимонный сок или уксус)

Пищевая сода с уксусом идеально подойдет для приготовления блинов, кексов, содового хлеба и тортов.

Нужно использовать ½ чайной ложки соды и 1 столовую ложку кислоты (уксуса или лимонного сока) на стакан муки.

Чтобы тесто еще лучше поднялось, стоит добавить кислоту во влажные ингредиенты, а соду - в сухие. Затем смешайте их вместе.

Пиво или газированная вода

Алкогольный напиток или же газированная вода прекрасно заменят дрожжи. Эти ингредиенты можно использовать во время приготовления хлеба и блинов.

Известно, что темные сорта пива добавляют насыщенный солодовый вкус, тогда как светлое пиво создает нейтральный вкус.

Взбитые яичные белки

Дрожжи в выпечке также можно заменить взбитыми яичными белками. Они прекрасно подойдут к блинам, тортам, суфле и отдельным сортам хлеба.

Если вы решили заменить дрожжи белками, тогда следует взбить яйца до образования пены, а затем осторожно добавьте их в тесто.

Закваска

Закваска - это естественно ферментированная смесь муки и воды, содержащая дрожжи и бактерии.

Если у вас нет закваски, вы можете приготовить ее за 5-7 дней, смешивая муку и воду в равных пропорциях.

Читайте также:

Что известно о сайте Cookist? Cookist - это кулинарный портал, предлагающий простые, быстрые и интересные рецепты для ежедневного приготовления блюд. Кроме того, на вебсайте можно найти различные советы по приготовлению тех или иных блюд. Портал активно развивает свои социальные сети, например, в Facebook на Cookist подписаны 24 миллиона пользователей, а в Instagram 6,1 млн человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред