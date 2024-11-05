Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Хозяйкам на заметку: можно ли замораживать живые дрожжи

Мария Николишин
5 ноября 2024, 13:43
107
Дрожжи - "привередливый" ингредиент, поэтому не все знают, можно ли их замораживать.
Хозяйкам на заметку: можно ли замораживать живые дрожжи
Можно ли замораживать дрожжи / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно замораживать дрожжи
  • Как долго они могут храниться

Хозяйки часто используют живые дрожжи для изготовления хлеба, булочек и другой домашней выпечки. Но после приготовления, они могут еще остаться, поэтому возникает вопрос: можно ли их заморозить и при этом сохранить их свойства? Об этом пишет sante+.

Можно ли заморозить живые дрожжи

Живые дрожжи можно замораживать. В холодильнике они могут храниться около месяца, поэтому морозильная камера является отличным решением для продления срока годности.

видео дня

Как заморозить живые дрожжи

Вот как хранить дрожжи в морозильной камере в течение длительного времени без ущерба для их качества:

  • Разделите дрожжи на порции в соответствии с вашими потребностями, чтобы легче было размораживать небольшие количества.
  • Положите кубики дрожжей в герметичный пакет для замораживания.
  • Оставьте немного места между порциями, чтобы они не слиплись в морозильной камере.
  • Аккуратно выдавите воздух из пакета, чтобы сохранить свежесть дрожжей.
  • Плотно закройте пакет и поставьте его в морозильную камеру.

Как долго можно хранить дрожжи в морозильной камере

Дрожжи можно хранить в морозильной камере до шести месяцев. После размораживания их нужно сразу использовать, чтобы они правильно подействовали.

Как разморозить дрожжи

Чтобы активировать дрожжи, опустите их в слегка теплую воду, добавив щепотку сахара или капельку меда.

Подождите несколько минут: на поверхности должна образоваться мелкая пена - доказательство того, что дрожжи снова готовы к работе.

Если вы заморозили целую упаковку, то дайте ей медленно разморозиться при комнатной температуре. Как только дрожжи станут достаточно мягкими, разрежьте их на кусочки и смешайте с теплой водой.

Santé+ Magazine

Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дрожжевое тесто лайфхак
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Катастрофические потери РФ: ВСУ уничтожили более ста танковых батальона врага

Катастрофические потери РФ: ВСУ уничтожили более ста танковых батальона врага

14:47Украина
В Украине могут отменить призывную мобилизацию: в ТЦК назвали условие

В Украине могут отменить призывную мобилизацию: в ТЦК назвали условие

14:37Украина
Ударит мороз -3 градуса: синоптик предупредила об опасной погоде

Ударит мороз -3 градуса: синоптик предупредила об опасной погоде

14:24Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Влупит 5-градусный мороз и засыплет снегом: регионы, где будет худшая погода

Влупит 5-градусный мороз и засыплет снегом: регионы, где будет худшая погода

Тоня Матвиенко рассказала про расставание с Арсеном Мирзояном

Тоня Матвиенко рассказала про расставание с Арсеном Мирзояном

В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

Для чего нужны ручки над головой в авто: водители будут удивлены

Для чего нужны ручки над головой в авто: водители будут удивлены

Это опасность: почему в Украине массово исчезают воробьи - объяснение орнитолога

Это опасность: почему в Украине массово исчезают воробьи - объяснение орнитолога

Последние новости

15:01

"Меня от этого тошнит": у больной волчанкой Селены Гомес новая болезнь

14:56

Сильно разгневаете души усопших родственников: что нельзя делать 6 ноября

14:47

Катастрофические потери РФ: ВСУ уничтожили более ста танковых батальона врага

14:39

"Гоняют" даже на самокатах: известно об "фишках" оккупантов на Харьковщине

14:37

В Украине могут отменить призывную мобилизацию: в ТЦК назвали условие

Выборы президента США: как американцы делают судьбоносный выбор, онлайнВыборы президента США: как американцы делают судьбоносный выбор, онлайн
14:35

Надо найти человека, который в опасности: единицы справятся с загадкой за 4 секунды

14:24

Ударит мороз -3 градуса: синоптик предупредила об опасной погоде

14:08

Смертельное ДТП на Теремках в Киеве: водителю автобуса объявили подозрение

14:02

Гороскоп на завтра 6 ноября: Львам - неожиданный доход, Скорпионам - ловушка

Реклама
13:48

Украинские войска атаковали спецназ КНДР: в ГУР раскрыли детали – FT

13:43

Хозяйкам на заметку: можно ли замораживать живые дрожжи

13:24

Алексей Позитив Завгородний впервые станет отцом

13:20

Существует угроза котла: ВСУ могут отойти из 20 сел в Донецкой области - BILD

13:11

Решает сразу несколько проблем: для чего бывалые водители возят в машине носок

13:11

РФ наступает широким фронтом: в разведке Британии назвали главное направление

12:49

Большинство погибнет: войска КНДР могут не оправдать надежд РФ - The Guardian

12:48

"Уже давно пора": военная 92 ОШБр призывает к обязательной мобилизации женщин

12:34

Перевод специалистов в пехоту: в Раде признали проблемы с мобилизацией

12:17

План завершения войны в Украине: дипломат назвал цель Бразилии и КНРВидео

12:02

"На ЗАЭС назревает что-то ужасное": аналитик поделилась тревожным прогнозом

Реклама
11:55

Кого из украинцев будут штрафовать за хранение дров дома - объяснение нардепа

11:54

Дело 5 минут: как остановить трещину на лобовом стекле автомобиля

11:53

Мозговая призналась, почему после расставания не общается с Пономаревым

11:27

Надо иметь "орлиное зрение", чтобы заметить ответ: какие 3 различия между картинками

11:21

Исчезнет навсегда: как вывести кухонную моль в домашних условиях - надежный методВидео

11:15

Взрывы гремели в восьми областях: РФ била по Украине ракетами и десятками БПЛА

11:04

"Россия – активная угроза": как Путин может вмешаться в избирательный процесс США

10:56

"Злая тетка": Гузеева опозорилась во время шоу и нарвалась на жесткий хейт

10:50

Предприниматель назвал ключевой вызов бизнесу во время войны

10:49

Россияне нанесли удар по Запорожью: есть погибшие и раненые - детали

10:37

Зеленский хочет втянуть Польшу в войну с Россией - вице-премьер Польши

10:31

"Надо готовить к обороне": Попович сказал, есть ли угроза наступления РФ на Киев

10:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 ноября (обновляется)

10:12

Слушает разговоры и передает данные: назван кухонный гаджет, который шпионит

10:09

В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

10:05

Об урожае можно забыть: где нельзя сажать малину

09:53

"Опасная ставка": ВСУ используют Abrams и Bradley на Курщине вместо Донбасса - Forbes

09:39

НАТО может рассмотреть вопрос перехвата ракет над Украиной - Сикорский

09:24

"Будет коллапс": РФ готовит ракеты для удара по Украине - полковник назвал цели

08:46

Новое наступление РФ: аналитик описал худший сценарий - есть ли угроза для Запорожья

Реклама
08:37

Грозит ли Украине обвал фронта: военный эксперт сказал, какие города под угрозой

08:23

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

Трампу снова "прилетело" из толпы: охранник среагировалВидео

08:09

ВСУ могли уничтожить десятки солдат КНДР: в разведке Южной Кореи отреагировали

07:46

"Я скончалась": блогерша предсказала свою смерть в эфире

07:19

"Убийцы!": королеву Испании и ее мужа забросали грязьюВидео

06:51

Россия атаковала Киев дронами: на Оболони работали силы ПВО

06:43

Армия РФ оккупировала село Степановка в Донецкой области - DeepState

06:29

Атлантида Западной цивилизации: чего ждать после выборов в США?мнение

05:58

Ошибается почти каждая хозяйка: что делать, если пригорает сковорода

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять