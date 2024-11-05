Хозяйкам на заметку: можно ли замораживать живые дрожжи

Дрожжи - "привередливый" ингредиент, поэтому не все знают, можно ли их замораживать.

https://glavred.info/life/hozyaykam-na-zametku-mozhno-li-zamorazhivat-zhivye-drozhzhi-10611440.html Ссылка скопирована

Можно ли замораживать дрожжи / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно замораживать дрожжи

Как долго они могут храниться

Хозяйки часто используют живые дрожжи для изготовления хлеба, булочек и другой домашней выпечки. Но после приготовления, они могут еще остаться, поэтому возникает вопрос: можно ли их заморозить и при этом сохранить их свойства? Об этом пишет sante+.

Можно ли заморозить живые дрожжи

Живые дрожжи можно замораживать. В холодильнике они могут храниться около месяца, поэтому морозильная камера является отличным решением для продления срока годности.

видео дня

Как заморозить живые дрожжи

Вот как хранить дрожжи в морозильной камере в течение длительного времени без ущерба для их качества:

Разделите дрожжи на порции в соответствии с вашими потребностями, чтобы легче было размораживать небольшие количества.

Положите кубики дрожжей в герметичный пакет для замораживания.

Оставьте немного места между порциями, чтобы они не слиплись в морозильной камере.

Аккуратно выдавите воздух из пакета, чтобы сохранить свежесть дрожжей.

Плотно закройте пакет и поставьте его в морозильную камеру.

Как долго можно хранить дрожжи в морозильной камере

Дрожжи можно хранить в морозильной камере до шести месяцев. После размораживания их нужно сразу использовать, чтобы они правильно подействовали.

Как разморозить дрожжи

Чтобы активировать дрожжи, опустите их в слегка теплую воду, добавив щепотку сахара или капельку меда.

Подождите несколько минут: на поверхности должна образоваться мелкая пена - доказательство того, что дрожжи снова готовы к работе.

Если вы заморозили целую упаковку, то дайте ей медленно разморозиться при комнатной температуре. Как только дрожжи станут достаточно мягкими, разрежьте их на кусочки и смешайте с теплой водой.

Santé+ Magazine Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред