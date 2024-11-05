Хозяйкам на заметку: можно ли замораживать живые дрожжи

Вы узнаете:
- Как правильно замораживать дрожжи
- Как долго они могут храниться
Хозяйки часто используют живые дрожжи для изготовления хлеба, булочек и другой домашней выпечки. Но после приготовления, они могут еще остаться, поэтому возникает вопрос: можно ли их заморозить и при этом сохранить их свойства? Об этом пишет sante+.
Можно ли заморозить живые дрожжи
Живые дрожжи можно замораживать. В холодильнике они могут храниться около месяца, поэтому морозильная камера является отличным решением для продления срока годности.
Как заморозить живые дрожжи
Вот как хранить дрожжи в морозильной камере в течение длительного времени без ущерба для их качества:
- Разделите дрожжи на порции в соответствии с вашими потребностями, чтобы легче было размораживать небольшие количества.
- Положите кубики дрожжей в герметичный пакет для замораживания.
- Оставьте немного места между порциями, чтобы они не слиплись в морозильной камере.
- Аккуратно выдавите воздух из пакета, чтобы сохранить свежесть дрожжей.
- Плотно закройте пакет и поставьте его в морозильную камеру.
Как долго можно хранить дрожжи в морозильной камере
Дрожжи можно хранить в морозильной камере до шести месяцев. После размораживания их нужно сразу использовать, чтобы они правильно подействовали.
Как разморозить дрожжи
Чтобы активировать дрожжи, опустите их в слегка теплую воду, добавив щепотку сахара или капельку меда.
Подождите несколько минут: на поверхности должна образоваться мелкая пена - доказательство того, что дрожжи снова готовы к работе.
Если вы заморозили целую упаковку, то дайте ей медленно разморозиться при комнатной температуре. Как только дрожжи станут достаточно мягкими, разрежьте их на кусочки и смешайте с теплой водой.
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