Можно ли заморозить зеленый лук и как это сделать: лайфхак от диетолога

Зеленый лук может храниться достаточно долго в морозилке.

Как сохранить зелёный свежий лук / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Зеленый лук — универсальный ингредиент для многих блюд, поэтому здорово иметь запас этого продукта в холодильнике. Если вы купили слишком много лука в магазине или вырастили тонну в своем саду, то вам также может быть интересно, как его сохранить.

Как заморозить зеленый лук, рассказала американский диетолог Лиззи Стрейт в своем блоге It's a veg world after all.

Можно ли заморозить зеленый лук и как

Вымойте и нарежьте зеленый лук. Обязательно промокните его насухо после мытья, чтобы удалить лишнюю воду перед заморозкой. Иначе на луке образуются кристаллы льда.

Разложите нарезанный зеленый лук на противне, застеленном бумагой. Положите его в морозилку примерно на час или пока он не замерзнет. Переложите лук в пакеты для заморозки и храните в морозилке.

Нужно ли бланшировать зеленый лук перед заморозкой

Зеленый лук не нужно бланшировать перед заморозкой. Его можно заморозить сырым, но он не будет храниться так же долго, как и овощи, бланшированные перед заморозкой.

Тем не менее, лук предпочтительнее замораживать сырым, поскольку он довольно нежный и может потерять слишком много своей текстуры при бланшировке.

Как долго свежий зеленый лук можно хранить в морозилке

Свежий зеленый лук хранится в герметичных контейнерах или пакетах, пригодных для заморозки, из которых максимально удален воздух, в течение 3–4 месяцев.

Меняет ли заморозка зеленого лука его вкус?

Замороженный зеленый лук потеряет часть своего вкуса в процессе заморозки. Он станет немного мягче, но все равно останется вкусным.

Становится ли замороженный лук мягким?

При размораживании замороженный зеленый лук может стать мягким. Поэтому его рекомендуется использовать в горячих блюдах, а не в сыром виде.

Вы можете использовать замороженный зеленый лук в горячих блюдах. Замените им другие виды лука в супах, жарком или запеканках.

Как долго хранятся овощи и фрукты в морозилке / Инфографика: Главред

К слову, если вы часто добавляете травы в разнообразные блюда, то наверняка вам знакома ситуация, когда вы открываете холодильник и видите, что свежая петрушка или базилик, купленные на прошлой неделе, завяли и сгнили. Самое простое и эффективное средство сохранения ароматных трав — заморозить их в кубики льда. Так у вас получится очень удобный и экономный кухонный компонент, который вы сможете использовать круглый год. Это лучший кулинарный лайфхак. Читайте материал: Как приготовить замороженные кубики трав.

Блог It's a Veg World After All - что о нем известно Блог It's a Veg World After All ведет Лиззи Стрейт - дипломированный диетолог, автор кулинарных книг и любитель вегетарианства. Живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, США. "Мой блог, ставший бизнесом — моя страсть. Как эксперт в области питания, я перевожу советы по питанию в практическое применение. Я здесь, чтобы помочь вам кушать овощи простыми и совершенно вкусными способами и освоить приготовление пищи, планирование питания и многое другое", - пишет Лиззи. По ее словам, как только люди начинают есть больше овощей, происходят удивительные вещи. "На своем опыте я видела, как овощи могут улучшить здоровье и поднять настроение", - добавила диетолог. Лиззи Стрейт получила степень магистра в области питания человека в Университете Дрекселя (Филадельфия, Пенсильвания) и прошла стажировку по диетологии в Minneapolis VA Healthcare System. После сдачи экзамена RDN работала амбулаторным диетологом-телемедиком, прежде чем полностью посвятить себя блогу It's a Veg World After All.

