Как зелень заморозить кубиками льда: лучший кулинарный лайфхак

Если вы часто добавляете травы в разнообразные блюда, то наверняка вам знакома ситуация, когда вы открываете холодильник и видите, что свежая петрушка или базилик, купленные на прошлой неделе, завяли и сгнили. Самое простое и эффективное средство сохранения ароматных трав — заморозить их в кубики льда. Так у вас получится очень удобный и экономный кухонный компонент, который вы сможете использовать круглый год. Это лучший кулинарный лайфхак. Как приготовить замороженные кубики трав, рассказала американский диетолог Лиззи Стрейт в своем блоге It's a veg world after all.

Как зелень заморозить кубиками льда

Измельчите всю имеющуюся у вас свежую зелень. Заполните каждую секцию формочки для льда на ¾ измельченной зеленью. Добавьте оливковое масло так, чтобы оно едва покрыло зелень. Заморозьте на ночь, затем достаньте кубики из лотков и храните их в маркированных пакетах для дальнейшего использования.

"Вы также можете заморозить травы в воде, но я считаю, что кубики на основе масла тают быстрее и придают блюдам более насыщенный вкус", - отметила Лиззи.

Можно ли замораживать травы в формочках для льда

Диетолог советует использовать силиконовые формочки для льда, но, в принципе, подойдут любые.

"Было легко вытащить замороженные кубики из силиконового лотка, когда они были готовы. Я также сделала партию в пластиковом лотке, но из него было сложнее вытащить кубики, и мне пришлось использовать нож для масла, чтобы вытащить их", - поделилась Лиззи.

Какие травы хорошо замораживаются

Замораживать можно практически любые ароматные травы.

"Вы можете сделать замороженные травяные кубики с петрушкой, базиликом, орегано, тимьяном, мятой, шалфеем, розмарином и многим другим", - утверждает диетолог.

Как долго хранятся замороженные травы

Травы, замороженные в масле, могут храниться в морозилке долгое время – до 12 месяцев.

"Просто убедитесь, что вы храните их в плотно закрытых пакетах для заморозки, чтобы избежать ожога от заморозки и потери вкуса", - посоветовала диетолог.

