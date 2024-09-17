Как зелень заморозить кубиками льда: лучший кулинарный лайфхак

Если вы часто добавляете травы в разнообразные блюда, то наверняка вам знакома ситуация, когда вы открываете холодильник и видите, что свежая петрушка или базилик, купленные на прошлой неделе, завяли и сгнили. Самое простое и эффективное средство сохранения ароматных трав — заморозить их в кубики льда. Так у вас получится очень удобный и экономный кухонный компонент, который вы сможете использовать круглый год. Это лучший кулинарный лайфхак. Как приготовить замороженные кубики трав, рассказала американский диетолог Лиззи Стрейт в своем блоге It's a veg world after all.
Как зелень заморозить кубиками льда
- Измельчите всю имеющуюся у вас свежую зелень.
- Заполните каждую секцию формочки для льда на ¾ измельченной зеленью.
- Добавьте оливковое масло так, чтобы оно едва покрыло зелень.
- Заморозьте на ночь, затем достаньте кубики из лотков и храните их в маркированных пакетах для дальнейшего использования.
"Вы также можете заморозить травы в воде, но я считаю, что кубики на основе масла тают быстрее и придают блюдам более насыщенный вкус", - отметила Лиззи.
Можно ли замораживать травы в формочках для льда
Диетолог советует использовать силиконовые формочки для льда, но, в принципе, подойдут любые.
"Было легко вытащить замороженные кубики из силиконового лотка, когда они были готовы. Я также сделала партию в пластиковом лотке, но из него было сложнее вытащить кубики, и мне пришлось использовать нож для масла, чтобы вытащить их", - поделилась Лиззи.
Какие травы хорошо замораживаются
Замораживать можно практически любые ароматные травы.
"Вы можете сделать замороженные травяные кубики с петрушкой, базиликом, орегано, тимьяном, мятой, шалфеем, розмарином и многим другим", - утверждает диетолог.
Как долго хранятся замороженные травы
Травы, замороженные в масле, могут храниться в морозилке долгое время – до 12 месяцев.
"Просто убедитесь, что вы храните их в плотно закрытых пакетах для заморозки, чтобы избежать ожога от заморозки и потери вкуса", - посоветовала диетолог.
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Блог It's a Veg World After All - что о нем известно
Блог It's a Veg World After All ведет Лиззи Стрейт - дипломированный диетолог, автор кулинарных книг и любитель вегетарианства. Живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, США.
"Мой блог, ставший бизнесом — моя страсть. Как эксперт в области питания, я перевожу советы по питанию в практическое применение. Я здесь, чтобы помочь вам кушать овощи простыми и совершенно вкусными способами и освоить приготовление пищи, планирование питания и многое другое", - пишет Лиззи.
По ее словам, как только люди начинают есть больше овощей, происходят удивительные вещи.
"На своем опыте я видела, как овощи могут улучшить здоровье и поднять настроение", - добавила диетолог.
Лиззи Стрейт получила степень магистра в области питания человека в Университете Дрекселя (Филадельфия, Пенсильвания) и прошла стажировку по диетологии в Minneapolis VA Healthcare System. После сдачи экзамена RDN работала амбулаторным диетологом-телемедиком, прежде чем полностью посвятить себя блогу It's a Veg World After All.
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