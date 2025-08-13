Укр
Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 8

Андрей Ганчук
13 августа 2025, 04:00
Попробуйте разгадать очень непростую оптическую иллюзию, которая заставит задуматься – понадобится применить смекалку, чтобы найти нужную цифру.
Найдите цифру 8 / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет либо задуматься, либо улыбнуться. На этот раз нам нужно найти цифру 8 среди букв B.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Надо внимательно рассмотреть картинку, чтобы понять, где же спрятанная цифра.

На картинке – множество букв B. Наша задача – найти среди них цифру 8.

Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете 8 / Jagranjosh

Не удалось найти цифру 8? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если нашли 8, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества черепашек спряталась одна-единственная лягушка. Ее нам нужно отыскать всего за 4 секунды.

Также можно разгадать еще один ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где одни практически одинаковые панамки, нужно найти особую панаму за 3 секунды.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, казалось бы, всего две собаки. Но есть и третья, которую нам надо постараться найти лишь за 7 секунд.

