Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 8

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет либо задуматься, либо улыбнуться. На этот раз нам нужно найти цифру 8 среди букв B.
Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Надо внимательно рассмотреть картинку, чтобы понять, где же спрятанная цифра.
На картинке – множество букв B. Наша задача – найти среди них цифру 8.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти цифру 8? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества черепашек спряталась одна-единственная лягушка. Ее нам нужно отыскать всего за 4 секунды.
Также можно разгадать еще один ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где одни практически одинаковые панамки, нужно найти особую панаму за 3 секунды.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, казалось бы, всего две собаки. Но есть и третья, которую нам надо постараться найти лишь за 7 секунд.
