Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 8

Попробуйте разгадать очень непростую оптическую иллюзию, которая заставит задуматься – понадобится применить смекалку, чтобы найти нужную цифру.

Найдите цифру 8 / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет либо задуматься, либо улыбнуться. На этот раз нам нужно найти цифру 8 среди букв B.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Надо внимательно рассмотреть картинку, чтобы понять, где же спрятанная цифра.

На картинке – множество букв B. Наша задача – найти среди них цифру 8.

Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете 8 / Jagranjosh

Не удалось найти цифру 8? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если нашли 8, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

