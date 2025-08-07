Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти собаку

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет весело провести время в кругу семьи или друзей. На этот раз нам нужно найти на картинке третью собаку.
Головоломка от Jagranjosh очень необычная. Чтобы ее разгадать, придется хорошенько подумать.
На картинке – две собаки и, кажется, человек. Наша задача – найти третью собаку.
Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти собаку? Ловите подсказку: посмотрите внимательно на картинку. Кажется, что слева стоит человек. Но это собака. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На рисунке множество кроликов ищут морковка. Нам нужно им помочь, причем всего за 12 секунд.
Также можно поразгадывать еще один ребус для тех, у кого отличное зрение. Там мы увидим, что на таблице показано множество букв K. Среди них есть и X, которую нам предстоит найти всего за 5 секунд.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано много комбинаций 208. Нам же нужно найти особенную 208, причем лишь за 11 секунд.
Другие новости:
- Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти собаку
- Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти енота
- Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо найти цифру 9
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред