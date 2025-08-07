Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти собаку

Попробуйте разгадать по-настоящему непростую оптическую иллюзию с интересной фишкой, которую обязательно нужно понять, чтобы найти правильный ответ.

Найдите третью собаку за 7 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет весело провести время в кругу семьи или друзей. На этот раз нам нужно найти на картинке третью собаку.

Головоломка от Jagranjosh очень необычная. Чтобы ее разгадать, придется хорошенько подумать.

На картинке – две собаки и, кажется, человек. Наша задача – найти третью собаку.

Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете собаку / Jagranjosh

Не удалось найти собаку? Ловите подсказку: посмотрите внимательно на картинку. Кажется, что слева стоит человек. Но это собака. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если нашли собаку, у вас отличное зрение / Jagranjosh

