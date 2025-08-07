Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти собаку

Андрей Ганчук
7 августа 2025, 05:30
22
Попробуйте разгадать по-настоящему непростую оптическую иллюзию с интересной фишкой, которую обязательно нужно понять, чтобы найти правильный ответ.
Главное
Найдите третью собаку за 7 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет весело провести время в кругу семьи или друзей. На этот раз нам нужно найти на картинке третью собаку.

Головоломка от Jagranjosh очень необычная. Чтобы ее разгадать, придется хорошенько подумать.

На картинке – две собаки и, кажется, человек. Наша задача – найти третью собаку.

видео дня

Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете собаку / Jagranjosh

Не удалось найти собаку? Ловите подсказку: посмотрите внимательно на картинку. Кажется, что слева стоит человек. Но это собака. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если нашли собаку, у вас отличное зрение / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На рисунке множество кроликов ищут морковка. Нам нужно им помочь, причем всего за 12 секунд.

Также можно поразгадывать еще один ребус для тех, у кого отличное зрение. Там мы увидим, что на таблице показано множество букв K. Среди них есть и X, которую нам предстоит найти всего за 5 секунд.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано много комбинаций 208. Нам же нужно найти особенную 208, причем лишь за 11 секунд.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

головоломки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Многое должно произойти": Рубио назвал главное условие для встречи Трампа с Путиным

"Многое должно произойти": Рубио назвал главное условие для встречи Трампа с Путиным

01:39Политика
Его завещание читал Зеленский: на фронте погиб молодой военный Максим Нагорный

Его завещание читал Зеленский: на фронте погиб молодой военный Максим Нагорный

00:57Украина
Трамп готовит личную встречу с Путиным: СМИ раскрыли цели этой встречи

Трамп готовит личную встречу с Путиным: СМИ раскрыли цели этой встречи

22:40Политика
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 7 августа: Быкам - срыв планов, Кроликам - истощение

Китайский гороскоп на завтра 7 августа: Быкам - срыв планов, Кроликам - истощение

Более 10 мощных взрывов: Брянск атаковали дроны, столб дыма поднялся возле нефтебазы

Более 10 мощных взрывов: Брянск атаковали дроны, столб дыма поднялся возле нефтебазы

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Последние новости

06:10

Что делает Трамп с Путиным из-за войны в Украине

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти собаку

05:16

Гороскоп на завтра 8 августа: Тельцам - яркий момент, Стрельцам - прибыль

04:52

Пощечина от США: экономист оценил, какие страны могут отказаться от нефти России

04:30

Украину атаковал новый коронавирус-мутант: главные признаки штамма Stratus

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
04:00

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

03:04

86-летний Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован - что произошло с режиссером

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с доставщиком пиццы за 17 секунд

02:30

США выбирают между давлением и сделкой: введет ли Трамп санкции против КитаяВидео

Реклама
02:11

"Уэнздей" Дженна Ортега обратилась к украинцам - что произошлоВидео

01:39

"Многое должно произойти": Рубио назвал главное условие для встречи Трампа с Путиным

00:57

Его завещание читал Зеленский: на фронте погиб молодой военный Максим Нагорный

00:16

Динамо проигрывает Пафосу: реакция Шовковского на незабитый гол Ваната разорвала сетьВидео

06 августа, среда
23:56

Столкнул ребенка со сцены: путинист Лепс вышел из себя и сорвался на подросткаВидео

23:45

"Я разочарован": Эктор Хименес-Браво признался, почему не хочет становиться отцом

22:57

Малоизвестный знак может опустошить кошелек: что надо знать украинским водителямВидео

22:47

"Троянский конь" Путина: как "воздушное перемирие" может стать капканом для Украины

22:40

Трамп готовит личную встречу с Путиным: СМИ раскрыли цели этой встречи

22:30

Притянете к себе беду и проблемы со здоровье: что нельзя делать 7 августа

21:08

Штурма Покровска может и не быть: ВСУ разгадали хитрый план врага

Реклама
21:04

Знают единицы: действительно ли ночная зарядка "убивает" телефонВидео

20:40

"Должно быть честное завершение": Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом

20:22

Два растения, с которыми нужно хранить чеснок - не засохнет до весны

20:21

Изменили имя и сделали святой: названа киевская княгиня, которую украли россиянеВидео

20:20

"Достигнут значительный прогресс": Трамп раскрыл результаты встречи Уиткоффа с Путиным

20:18

Что общего между Лысенко и Шопеном: малоизвестные факты об отце украинской музыкиВидео

19:40

Температура воздуха начнет падать: где "врежет" +8 градусов

19:36

Трамп позвонил Зеленскому после встречи его спецпосланника с Путиным - СМИ

19:32

Пошлины Трампа в 25%: Индия по горячим следам заключила новую сделку с Россией

19:13

Не "Артемсолью" единой: где в Украине добывают соль и хватает ли ее

19:10

Почему Уиткофф так Украину не любит?мнение

19:04

Все, что нужно, есть дома: огородница поделилась простыми лайфхаками против слизнейВидео

18:50

Красивый, но очень опасный: в Украине живет паук, которого лучше обходитьВидео

18:36

"Я не преувеличиваю": военный уверен, что миллионы иностранцев хотят воевать за Украину

18:25

Удар Трампа за покупку нефти у Путина: в Индии сделали резкое заявление

17:56

"Где же собственно Путин": Кислица намекнул, что с посланником Трампа встретился двойник

17:56

Трамп наказал Индию за нефть от Путина: кому следующему грозит удар

17:44

Семь доступных способов заставить шторы в гостиной выглядеть намного дороже

17:40

Спасти пересоленное блюдо возможно: какой продукт нужно добавитьВидео

17:25

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секретВидео

Реклама
17:20

Трамп ударил по Индии пошлинами сразу после встречи Уиткоффа с Путиным

17:02

"Не так просто": Оксана Билозир раскрыла детали личной жизни после развода

17:01

Богатый белковый ужин "без напряга": рецепт очень вкусной запеченной скумбрии

16:50

Ошибка ударит по кошельку: почему нельзя мыть фары в авто обычной водойВидео

16:49

Сезонный фрукт в Украине бьет рекорды - цены летят вниз пятую неделю подряд

16:46

Визит Уиткоффа в Москву: у Зеленского раскрыли планы Трампа

16:35

"Август будет адским": военный рассказал о ситуации на фронте

16:22

В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и датаВидео

16:05

Сколько раз в месяц нужно менять постельное белье: ответ удивитВидео

16:04

Как вывести пятна от арбуза: копеечное средство, которое спасет любимую одежду

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять