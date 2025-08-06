Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти панаму

Попробуйте разгадать интересную оптическую иллюзию – чтобы быстро найти правильный ответ, понадобится проявить по-настоящему небывалую смекалку.

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Найдите панаму за 3 секунды / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет весело провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно найти особенную панама.

Головоломка от Jagranjosh не самая сложная, но чтобы разгадать ее быстро, нужно проявить внимательность.

На картинке – много панам с бантиком. Наша задача – найти среди них один головной убор, который отличается от всех остальных.

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Дается всего 3 секунды! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете панаму / Jagranjosh

Не удалось найти панаму? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки и немного левее. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если нашли панаму, у вас отличное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице с желтым фоном – множество цифр. Где-то среди них спрятана 9, которую нам и нужно отыскать.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице показано множество чисел 49. Среди них расположена одна-единственная 94, которую надо найти всего за 7 секунд.

Кроме того, у нас есть еще один ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди большого количества букв F надо найти единственную E. Причем лишь за 5 секунд.

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