Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти панаму

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет весело провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно найти особенную панама.
Головоломка от Jagranjosh не самая сложная, но чтобы разгадать ее быстро, нужно проявить внимательность.
На картинке – много панам с бантиком. Наша задача – найти среди них один головной убор, который отличается от всех остальных.
Дается всего 3 секунды! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти панаму? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки и немного левее. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице с желтым фоном – множество цифр. Где-то среди них спрятана 9, которую нам и нужно отыскать.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице показано множество чисел 49. Среди них расположена одна-единственная 94, которую надо найти всего за 7 секунд.
Кроме того, у нас есть еще один ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди большого количества букв F надо найти единственную E. Причем лишь за 5 секунд.
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