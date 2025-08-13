Тянет домой: где София Ротару отпраздновала день рождения

София Ротару окончательно опровергла слухи, что живет за границей.

София Ротару - куда пропала / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

София Ротару встретилась с сестрой

Где она отпраздновала день рождения

Украинская известная певица София Ротару отпраздновала день рождения в особенном месте.

На своей странице в Facebook родная сестра артистки Лидия опубликовала общий снимок с певицей.

На фото сестры искренне улыбались, а Ротару держала в руках большой букет роз и пионов. София Михайловна показалась в белом платье в горошек, а ее сестра в черном наряде.

Как оказалось, кадр сделан 7 августа в родном селе Ротару - Маршинцы, Черновицкая область.

София Ротару / фото: instagram.com, София Ротару

Позиция Софии Ротару

София Ротару много лет жила и работала в стране-террористе РФ, где имеет собственную недвижимость, но в 2022 году поддержала Украину и переехала в свой дом под Киевом. Певица ведет непубличный образ жизни и только иногда реагирует на преступления оккупантов, а также поздравляет украинцев с праздниками в соцсетях.

София Ротару / инфографика: Главред

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Гордон показал архивный снимок с певицей Софией Ротару. На черно-белом фото журналист стоял под руку с певицей, которая поразила прической, оказывается, тогда Ротару носила короткие волосы с начесом и выглядела иначе.

А также София Ротару ранее угощала артистов страны-террориста РФ жаренной картошкой. Как рассказал российский продюсер Сергей Лавров пропагандистским росСМИ, певица готовила не только простые угощения, но и наливала виски.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





