"Круассанчик": звездная прыгунья впервые показала лицо двухмесячной дочери

Кратко:
- Дочери Ирины Геращенко исполнилось 2 месяца
- Спортсменка показала, как выглядит Диана
Олимпийская прыгунья Ирина Геращенко впервые стала мамой в июне 2025 года. О том, что она ждет ребенка, спортсменка элегантно сообщила в канун Нового года.
У Ирины и ее мужа, спортсмена и тренера Сергея Спильняка, появилась дочь, которую назвали Дианой. На днях малышка отпраздновала 2 месяца.
В честь этого особенного события родители провели семейную фотосессию - на фото, которые появились в соцсетях, Геращенко и Спильняк впервые показали лицо Дианы. В комментариях младенец вызвал полнейший восторг - девочку засыпают комплиментами, пытаются определить, на кого она похожа больше, желаю здоровья и долгих и счастливых лет жизни.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о позиции Антона Wellboy относительно его возможной мобилизации и военной подготовки. Недавно певец вступил в призывной возраст.
Также украинская певица Слава Каминская показала, как выглядела 20 лет назад. Она поделилась снимками со съемки клипа на песню "Юра, прощай" - в кадре она еще до пластических операций.
Читайте также:
- "Три грации": жена Евгения Кошевого показала, как сейчас выглядят дочери шоумена
- "Это было его четкое желание": вдова Игоря Поклада озвучила последнюю волю композитора
- "Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына
О персоне: Ирина Геращенко (спортсменка)
Ирина Геращенко - украинская прыгунья в высоту, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2024 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2024 года и серебряный призер чемпионата Европы в помещении 2021 года, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред