"Круассанчик": звездная прыгунья впервые показала лицо двухмесячной дочери

Ирина Геращенко поделилась нежными кадрами с малышкой.

Ирина Геращенко прыгунья семья - как выглядит дочь спортсменки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gerashchenkoi

Дочери Ирины Геращенко исполнилось 2 месяца

Спортсменка показала, как выглядит Диана

Олимпийская прыгунья Ирина Геращенко впервые стала мамой в июне 2025 года. О том, что она ждет ребенка, спортсменка элегантно сообщила в канун Нового года.

У Ирины и ее мужа, спортсмена и тренера Сергея Спильняка, появилась дочь, которую назвали Дианой. На днях малышка отпраздновала 2 месяца.

В честь этого особенного события родители провели семейную фотосессию - на фото, которые появились в соцсетях, Геращенко и Спильняк впервые показали лицо Дианы. В комментариях младенец вызвал полнейший восторг - девочку засыпают комплиментами, пытаются определить, на кого она похожа больше, желаю здоровья и долгих и счастливых лет жизни.

Ирина Геращенко прыгунья семья - как выглядит дочь спортсменки / instagram.com/gerashchenkoi/

Ирина Геращенко прыгунья семья - как выглядит дочь спортсменки / instagram.com/gerashchenkoi/

Ирина Геращенко прыгунья семья - как выглядит дочь спортсменки / instagram.com/gerashchenkoi/

О персоне: Ирина Геращенко (спортсменка) Ирина Геращенко - украинская прыгунья в высоту, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2024 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2024 года и серебряный призер чемпионата Европы в помещении 2021 года, сообщает Википедия.

