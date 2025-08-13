Секрет казацкой прически: за что запорожцы получали право носить оселедец

Право на оселедец не предоставляли крестьянам, беглецам, трусам и тем, кто опозорил себя.

Казаки закручивали оселедец за правое ухо как знак готовности к бою / Колаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Кому казаки разрешали носить оселедец

Что означала оселедец, закрученный за ухо

Почему чуприну считали духовным оберегом

Казаки с чуприной (оселедец) на голове - именно такими мы их привыкли видеть на картинах.

Главред решил рассказать о малоизвестных деталях традиционной мужской прически запорожских казаков - чуприне, или же оселедец.

Как объясняет автор канала "Тропами истории", оселедец - это не просто стиль, а настоящий символ казацкой чести, рыцарства и отваги.

Кому разрешалось носить оселедец

Оселедец была доступна не всем. Это был знак опытного и отважного воина. Прическу разрешалось носить только после посвящения в казаки, которое могло состояться после первого боя, морского похода или успешной разведки. Поэтому чуприна сразу указывала на статус и боевой опыт ее владельца.

Ношение чуприны запрещалось тем, кого казацкое общество считало недостойным, например, крестьянам, трусам, беглецам или ворам. Это был четкий социальный маркер, отделявший настоящего воина от других.

Что означал способ ношения

Особое значение имел и способ, которым носили оселедец. Его всегда закручивали за левое ухо. Эта традиция была аналогична ношению наград или оружия слева, что подчеркивало статус и героизм владельца.

Мистическое значение чубчика

Существует легенда, что казаки верили: именно благодаря этой прическе Господь сможет вытащить их из адского пламени. Это придавало копне не только социальное, но и мистическое значение, делая ее оберегом и символом духовной чистоты.

Таким образом, казацкий оселедец - это гораздо больше, чем просто прическа. Это официальный знак рыцарской чести и мужества, хранящий в себе глубокие культурные и символические смыслы.

Подробнее о том, почему казаки носили оселедец, вы можете узнать в видео на канале "Тропами истории".

Об источнике: ютуб канал "Тропами истории" Канал "Стежками історії" создан с целью популяризации и поддержки украиноязычного контента на платформе YouTube. Автор канала посвящает свою деятельность распространению знаний об Украине, освещению исторических событий, в том числе малоизвестных или забытых, которые имеют значение для сохранения памяти о прошлом родного края и страны в целом. Канал предлагает зрителям интересные и познавательные материалы, которые помогают сохранить и уважать историческое наследие Украины.

