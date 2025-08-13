Дочь Заворотнюк впервые показала своего сына

Кратко:
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака, Анна Заворотнюк показала своего ребенка.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Серию фото с малышом она подписала так: "Slow weekend в обнимку с самыми родными".
Она также показала своего сына Марселя. Знаменитость пока не выкладывала лицо мальчика полностью, но показала его нижнюю часть лица. Мальчик был одет в стильную футболку и шорты.
Анна Заворотнюк и ее первый ребенок
Дочь Анастасии Заворотнюк узнала о беременности практически сразу после смерти ее матери - российской актрисы. Она долго скрывала свое положение и выложила фото в социальные сети, когда уже был виден животик.
Вместе с мужем они провели секретную гендер-пати и не сообщали пол ребенка до самого его рождения. Знаменитость говорила тогда, что она чувствовала, что будет именно мальчик и просто не хотела афишировать пол малыша.
Напомним, ранее Главред сообщил о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.
О персоне: Анастасия Заворотнюк
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Умерла в 2024 году после борьбой с тяжелым онкологическим заболеванием.
