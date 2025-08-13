Дочь Заворотнюк впервые показала своего сына

Анна Заворотнюк впервые показала своего маленького сына Марселя.

https://glavred.info/starnews/doch-zavorotnyuk-vpervye-pokazala-svoego-syna-10689392.html Ссылка скопирована

Дочь Заворотнюк с сыном / Коллаж Главред, фото Instagram/anna_zavorotnyuk

Кратко:

Как выглядит сын Анны Заворотнюк

Как подписала фото блогерша

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака, Анна Заворотнюк показала своего ребенка.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Серию фото с малышом она подписала так: "Slow weekend в обнимку с самыми родными".

видео дня

Она также показала своего сына Марселя. Знаменитость пока не выкладывала лицо мальчика полностью, но показала его нижнюю часть лица. Мальчик был одет в стильную футболку и шорты.

Дочь Заворотнюк показала сына / Фото Instagram/ anna_zavorotnyuk

Дочь Заворотнюк показала сына / Фото Instagram/ anna_zavorotnyuk

Дочь Заворотнюк показала сына / Фото Instagram/ anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк и ее первый ребенок

Дочь Анастасии Заворотнюк узнала о беременности практически сразу после смерти ее матери - российской актрисы. Она долго скрывала свое положение и выложила фото в социальные сети, когда уже был виден животик.

Анна Заворотнюк родила / Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

Вместе с мужем они провели секретную гендер-пати и не сообщали пол ребенка до самого его рождения. Знаменитость говорила тогда, что она чувствовала, что будет именно мальчик и просто не хотела афишировать пол малыша.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред сообщил о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Анастасия Заворотнюк Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина. Умерла в 2024 году после борьбой с тяжелым онкологическим заболеванием.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред