Впечатляющее "до и после": Каминская показала, как выглядела 20 лет назад

Анна Подгорная
13 августа 2025, 01:04
Слава Каминская до пластических операций кажется совершенно другим человеком.
Слава Каминская
Слава Каминская тогда и сейчас - певица показала себя до пластики / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Вкратце:

  • Слава Каминская опубликовала фото времен клипа "Юра, прощай"
  • Разница с тем, как артистка выглядит сейчас, удивляет

Украинская певица Слава Каминская начала свою музыкальную карьеру в 2005 году. Ее настоящим прорывом стало участие в девичьем дуэте НеАнгелы.

В 2006 году вышел первый альбом группы "Номер один", для которого были записаны песня и клип "Юра, прощай". Кадрами из видео, которому сейчас чуть меньше двадцати лет, Каминская поделилась в своем блоге в Instagram.

41-летняя Слава по-доброму посмеялась со своего внешнего вида тогда. "Нашла фотки с клипа "Юра, прощай". Нос, нафига ты рос? Тот случай, когда не только грудь обошла меня стороной", - написала она. В комментариях поклонники артистки отметили, что этот ее образ им очень импонировал.

Слава Каминская
Слава Каминская в 2006 году / instagram.com/babaslavka
Слава Каминская
Слава Каминская в 2006 году / instagram.com/babaslavka

Стоит отметить, что за последние почти двадцать лет Слава Каминская значительно изменилась. Она увеличила губы и грудь, уменьшила нос, а в весной 2024 году сделала блефаропластику и удалила комки Биша.

Слава Каминская
Так Слава Каминская выглядит сейчас / instagram.com/babaslavka

О персоне: Слава Каминская

Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

