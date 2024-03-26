Как сажать лук весной в открытый грунт, чтобы получить бешеный урожай

Можно ли сажать лук в холодную землю и когда нужно это сделать. Специалисты рекомендуют сажать лук в тот период, когда заморозки уже отступили. Известно, что лук не боится холода, однако, если температура будет выше 3 градусов, тогда он сможет нормально прорасти в земле. Но если вы уже посадили лук, но дальше прогнозируют заморозки, тогда стоит его утеплить: накрыть лук, посаженный в землю полиэтиленовой пленкой.
Садовод в своем блоге в Youtube рассказал о правильной высадке рассады лука на грядку. Он показал, как правильно сажать его и ухаживать.
Когда можно сажать лук на головку
В теплых регионах Украины стоит сажать лук в апреле, а в прохладных лучше сажать его в мае. Чтобы лук хорошо рос, стоит сажать его таким образом, чтобы между луковицами было расстояние 5-7 см, чтобы потом не пришлось его прореживать. Специалисты отмечают, что севок надо сажать с отступом в до 10 см, а углублять его нужно на ту же высоту, которая и у луковички.
Чтобы иметь хороший урожай лука, следует тщательно увлажнять землю и поддерживать плодородие почвы. Уже через несколько недель после посадки луковиц нужно проредить посев.
Как правильно сажать лук на зелень
Специалисты советуют, чтобы получить раннюю зелень, лучше высадить лук в холодный период. Тогда он точно прорастет для зелени, а не для получения луковых клубней.
Обильное и долговечное зеленое перо лука, можно получать от ранней весны и до поздней осени. Обычно, в зимний период лук выращивают в закрытом грунте и в комнатных условиях, чтобы дольше наслаждаться свежей зеленью.
Чтобы посадить лук на зелень, стоит правильно подготовить его к посадке в землю. Подготовка луковиц нужна для того, чтобы стимулировать ее пробуждение и активировать рост корней и зелени. Поэтому стоит подрезать немного луковице донце, а сверху надрезать на треть, а затем нужно замочить ее в теплой воде на несколько часов.
Чтобы эффект был лучше, а урожай больше, можно добавить несколько кристалликов перманганата калия, чтобы обеззаразить луковицу. Сажать лук можно любым способом, который вам подойдет.
Смотрите видео о том, как правильно сажать лук:
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