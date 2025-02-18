"Как земля носит?": главная фанатка Винника "извинилась" за его русские песни

Олег Винник на недавнем концерте исполнил свои русскоязычные хиты.

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Олег Винник спел на русском - у певца ответили на хейт / коллаж: Главред, фото: facebook.com/baron.valeriia

Что произошло на концерте Винника:

Певец спел две песни, "Счастье" и "Не ты", на концерте в Праге

Винника за это захейтили в Сети

Представительница артиста публично заступилась за него

Украинский певец Олег Винник впервые с начала полномасштабной войны в Украине выступил на публике. Два концерта состоялись в Праге 14 и 15 февраля 2025 года.

После этого в СМИ стали появляться сообщения о том, что опальный артист нарушил свое обещание - в интервью 2023 года (также первом и пока единственном с 24 февраля 2022 года) он заявил, что его скорее стошнит, чем он выступит на сцене на русском языке. Однако же в Праге прозвучало целых две песни из его русскоязычного репертуара: "Счастье" и "Не ты".

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В связи с этим на Винника обрушилась новая волна хейта - раньше его критиковали за побегу за границу в начале полномасштабного вторжения и исчезновение из украинского информационного пространства. Теперь же песни Олега на русском стали камнем преткновения.

Валерия Барон, основательница официального фан-клуба певца и директор его благотворительного фонда, остро отреагировала на критику Олега Винника. В своем блоге в Facebook она подчеркнула, что спеть две песни на русском языке артиста очень просили фанаты. К тому же с ее точки зрения у Винника столько заслуг, что эта слабость должна казаться незначительной, а не раздуваться до масштабов скандала.

"Боже, какая трагедия! Какая трагедия! Боже! Ай-ай-ай! Как это пережить, прям не знаю! Вы слышали? Олег Винник спел на русском! (1,5 песни по просьбе людей в зале. Во время полностью украиноязычного двухчасового концерта) А говорил, что не будет. Да как его после этого земля носит?! ... Да, артист не сдержал слово. Обещал и не выдержал просьбы публики. Простите его, идеальные люди! Простите за "Счастье"! Простите за Счастье! Простите за Человечность, Добро и Любовь! Простите ему за многолетнюю регулярную помощь военным и гражданским! Простите за решение отдать все сбережения его семьи на благотворительность! Простите за создание десятков выдающихся, роскошных и прекрасных украинских песен! Простите ему за поддержку родного края и популяризацию Украины на территории Европы", - с сарказмом написала Барон.

Кто такой Олег Винник / инфографика: Главред

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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