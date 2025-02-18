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Как выглядел Крещатик более 150 лет назад: опубликовано уникальное фото

Алёна Воронина
18 февраля 2025, 18:58
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На опубликованной в сети старой фотографии можно увидеть главную улицу столицы Украины по состоянию на конец XIX века, то есть полтора десятилетия назад.
Крещатик
Как выглядел Крещатик более 150 лет назад/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram "Ретро Киев"

Вы узнаете:

  • Как выглядел Крещатик более 150 лет назад
  • Насколько изменилась главная улица Киева за полтора века

Благодаря старым фотографиям можно увидеть, как разные города Украины выглядели десятилетия и даже столетия назад, и насколько разительно они изменились за это время.

В частности, старые фотографии позволяют увидеть, как выглядела столица нашего государства очень давно. В сети появилось уникальное фото главной улицы Киева - Крещатика, сделанное неизвестным любителем в начале 1870-х годов.

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Фотографию опубликовали в Telegram-канале сообщества "Ретро Киев". Благодаря снимку можно рассмотреть, как выглядела эта локация более 150 лет назад.

"Известно, что первое фото Крещатика датировано концом 1850-х - началом 1860-х годов. Данный снимок сделан примерно через 10 лет. В то время там была одно- и двухэтажная застройка и начали появляться первые магазины", - говорится в подписи к фото.

Отмечается, что на месте белого здания на заднем плане сейчас расположен ЦУМ.

Крещатик вначале 1870-х
Крещатик в начале 1870-х/ Telegram-канал "Ретро Киев"

Ранее Главред рассказывал, какой город был первой столицей Украины. Многие украинцы считают именно город Харьков первой столицей Украины, однако по мнению историков это является ничем иным как большевистской пропагандой.

Также ранее мы рассказывали, какой самый старый город в Украине - он старее даже Киева. Самый старый город Украины на несколько сотен лет старше Киева, а самому молодому - нет еще и 40 лет. Главред выяснил, как называются эти города в Украине.

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Что известно о Крещатике?

Крещатик – главная улица Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка. Длина – 1,3 км, направление – с северо-востока на юго-запад. Начинается от Европейской площади, проходит через Майдан Незалежности и оканчивается Бессарабской площадью.

На Крещатике размещены Киевский городской совет и Киевская городская государственная администрация, главный почтамт, Министерство аграрной политики, Государственный комитет телевидения и радиовещания, Центральный универмаг, Бессарабский рынок.

К улице Крещатик приобщаются аллея Героев Небесной Сотни, улицы Архитектора Городецкого, Прорезная и Богдана Хмельницкого, пишет Википедия.

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