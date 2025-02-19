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"Да, детка!": 87-летний Джек Николсон впервые за несколько лет вышел в свет

Анна Подгорная
19 февраля 2025, 00:39
18
Звезда "Сияния" очаровал своей энергетикой окружающих.
Джек Николсон
Джек Николсон на Saturday Night Live - каким был его выход / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Около двух лет Джек Николсон не выходил на публику
  • Недавно актер появился на популярном шоу

На днях одно из старейших развлекательных шоу США, "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live), отпраздновало свое 50-летие. В студии для юмористических скетчей и музыкальных номеров собралось множество звезд.

Хватало их и среди зрителей в зале. К примеру, на SNL появился 87-летний актер Джек Николсон - это его первый публичный выход за последние несколько лет, сообщает NBC News.

видео дня

Артист прибыл на шоу в компании своей дочери Лорейн. Актер, вопреки почтенному возрасту и слухам о деменции, выглядел отлично - в стильном берете, темных очках, удлиненном пиджаке и в черной рубашке. Передвигается Николсон, опираясь на трость.

На SNL он объявлял выход на сцену актера и комика Адама Сендлера. "Дамы и господа, Адам Сендлер!" - громко заявил Николсон. "Да, детка! Давай послушаем Джека, детка! Джек вырвался сегодня! Люблю тебя, братец", - ответил ему Сендлер со сцены под бурные овации.

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Также легендарный 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на милое видео. Артиста засняли во время общения со съемочной командой на обеденном перерыве.

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Кто такой Джек Николсон?

Джек Николсон - американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он является рекордсменом по наибольшему количеству актерских номинаций на "Оскар" (12), а также одним из трех трехкратных лауреатов среди мужчин. Кроме того, он - один из трех актеров, номинированных на "Оскар" за лучшую роль (главную или второго плана) в четырех разных десятилетиях подряд: 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Джек Николсон также является обладателем множества других наград, в том числе BAFTA, семи "Золотых глобусов", шести премий Национального совета кинокритиков США и лауреатом премии Гильдии киноактеров США, сообщает Википедия.

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