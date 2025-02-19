"Да, детка!": 87-летний Джек Николсон впервые за несколько лет вышел в свет

Звезда "Сияния" очаровал своей энергетикой окружающих.

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Джек Николсон на Saturday Night Live - каким был его выход / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Около двух лет Джек Николсон не выходил на публику

Недавно актер появился на популярном шоу

На днях одно из старейших развлекательных шоу США, "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live), отпраздновало свое 50-летие. В студии для юмористических скетчей и музыкальных номеров собралось множество звезд.

Хватало их и среди зрителей в зале. К примеру, на SNL появился 87-летний актер Джек Николсон - это его первый публичный выход за последние несколько лет, сообщает NBC News.

видео дня

Артист прибыл на шоу в компании своей дочери Лорейн. Актер, вопреки почтенному возрасту и слухам о деменции, выглядел отлично - в стильном берете, темных очках, удлиненном пиджаке и в черной рубашке. Передвигается Николсон, опираясь на трость.

На SNL он объявлял выход на сцену актера и комика Адама Сендлера. "Дамы и господа, Адам Сендлер!" - громко заявил Николсон. "Да, детка! Давай послушаем Джека, детка! Джек вырвался сегодня! Люблю тебя, братец", - ответил ему Сендлер со сцены под бурные овации.

wow Jack Nicholson just made a rare public appearance to introduce Adam Sandler at SNL's 50th



Jack: "Ladies and gentlemen, Adam Sandler!"



Adam: "Yeah, baby! Let's hear it for Jack, baby! Jack made it out tonight! Love you, brother." pic.twitter.com/nIq7XblRHz — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 17, 2025

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Ранее Главред рассказывал, что неизлечимая болезнь 68-летнего датского режиссера Ларса фон Триера прогрессирует. В 2022 году он приостановил карьеру из-за своего диагноза.

Также легендарный 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на милое видео. Артиста засняли во время общения со съемочной командой на обеденном перерыве.

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Кто такой Джек Николсон? Джек Николсон - американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он является рекордсменом по наибольшему количеству актерских номинаций на "Оскар" (12), а также одним из трех трехкратных лауреатов среди мужчин. Кроме того, он - один из трех актеров, номинированных на "Оскар" за лучшую роль (главную или второго плана) в четырех разных десятилетиях подряд: 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Джек Николсон также является обладателем множества других наград, в том числе BAFTA, семи "Золотых глобусов", шести премий Национального совета кинокритиков США и лауреатом премии Гильдии киноактеров США, сообщает Википедия.

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