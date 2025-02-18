"Долгожданное чудо": Ирина Сопонару объявила о пополнении в семье с иностранцем

Ирина Сопонару очень счастлива от перемен в жизни.

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Ирина Сопонару сделала важный шаг / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Сопонару

Вы узнаете:

Ирина Сопонару взяла кота из приюта

Что случилось с животным ранее

Украинская известная актриса Ирина Сопонару рассказала поклонникам, что у нее пополнение в семье.

На своей странице в Instagram Ирина сообщила, что взяла к себе кота из приюта для животных в Черкассах. Чтобы забрать домашнего питомца Сопонару приехала вместе со своим мужем Ризом. Кстати, кота зовут Витек.

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"Поздравляйте! У нас пополнение. Сегодня он стал частью семьи", – написала актриса.

Ирина Сопонару обзавелась котом / фото: скрин instagram.com, Ирина Сопонару

Как стало известно из информации благотворительной организации "Animal help Cherkassy", предыдущие хозяева кота выбросили его из окна многоэтажного дома, но волонтеры спасли животное.

"Долгожданное чудо в нашем приюте! Когда мы получили сообщение от госпожи Ирины, мы не поверили своим глазам… История Витька – это боль и предательство, которое трудно представить… Его выбросили с восьмого этажа. Лишь чудо и неравнодушие прохожих, оказавшихся подписчиками нашего приюта, спасли ему жизнь. Витька доставили в больницу с разрывом неба, отломанной задней лапой, ушибом легких и сердца. Сегодня Витек – абсолютно здоровый и счастливый – уехал в семью к Ирине Сопонару, где его уже ждет еще один котик и настоящая любовь", – отметили в организации.

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Кто такая Ирина Сопонару? Ирина Сопонару - украинская актриса, комик, ведущая. Наиболее известна участием в юмористических шоу "Женский квартал" и "Лига смеха", и в скетч-комедии "Країна У". Ведет собственный Youtube-канал SoponaruTV.

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