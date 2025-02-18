"Долгожданное чудо": Ирина Сопонару объявила о пополнении в семье с иностранцем

Вы узнаете:
- Ирина Сопонару взяла кота из приюта
- Что случилось с животным ранее
Украинская известная актриса Ирина Сопонару рассказала поклонникам, что у нее пополнение в семье.
На своей странице в Instagram Ирина сообщила, что взяла к себе кота из приюта для животных в Черкассах. Чтобы забрать домашнего питомца Сопонару приехала вместе со своим мужем Ризом. Кстати, кота зовут Витек.
"Поздравляйте! У нас пополнение. Сегодня он стал частью семьи", – написала актриса.
Как стало известно из информации благотворительной организации "Animal help Cherkassy", предыдущие хозяева кота выбросили его из окна многоэтажного дома, но волонтеры спасли животное.
"Долгожданное чудо в нашем приюте! Когда мы получили сообщение от госпожи Ирины, мы не поверили своим глазам… История Витька – это боль и предательство, которое трудно представить… Его выбросили с восьмого этажа. Лишь чудо и неравнодушие прохожих, оказавшихся подписчиками нашего приюта, спасли ему жизнь. Витька доставили в больницу с разрывом неба, отломанной задней лапой, ушибом легких и сердца. Сегодня Витек – абсолютно здоровый и счастливый – уехал в семью к Ирине Сопонару, где его уже ждет еще один котик и настоящая любовь", – отметили в организации.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Тоня Матвиенко рассказала, какая у нее семейная жизнь с украинским певцом Арсеном Мирзояном. Также певица уверенна, что в отношениях важно говорить о том, что не так, чтобы над этим работать.
Еще Андрей Данилко, который много лет был членом жюри на Нацотборах на конкурс Евровидение, лаконично рассказал понравился ли ему он в этом году.
Вас может заинтересовать:
- "На любителя": новая ведущая шоу "Я люблю Україну" выразилась о Ксении Мишиной
- "Боже мой": известный ведущий рассказал, как Екатерина Осадчая выглядит в жизни
- У путиниста Киркорова начались крупные проблемы в РФ - что произошло
Кто такая Ирина Сопонару?
Ирина Сопонару - украинская актриса, комик, ведущая. Наиболее известна участием в юмористических шоу "Женский квартал" и "Лига смеха", и в скетч-комедии "Країна У". Ведет собственный Youtube-канал SoponaruTV.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред