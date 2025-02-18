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Избавляемся от каракулей на стенах: лучшие лайфхаки удаления фломастера

Марина Иваненко
18 февраля 2025, 18:54
16
Чем удалить фломастер с обоев? Проверенные методы: мыльная вода, спирт, перекись водорода, зубная паста и другие решения для чистых стен.
Чем можно оттереть фломастер на стене
Чем можно оттереть фломастер на стене / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как быстро и эффективно избавиться от фломастера на обоях

  • Какие методы будут эффективны в борьбе с фломастером

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Родители, которые имеют маленьких детей, прекрасно знают о том, как их малыши любят рисовать где угодно, но только не в альбомах. Шедевры их искусства часто можно увидеть на обивке дивана, компьютерных стульях и на стенах. Если стены окрашены, то с этой проблемой поможет справиться валик и краска, а что же делать, когда разноцветные каракули находятся на обоях? Можно ли отмыть фломастер на обоях? Главред поможет решить это недоразумение.

Чем удалить фломастер с обоев

На Ютуб канале Рома Терентьев мужчина рассказывает, как быстро и эффективно избавиться от рисунков на обоях. Чтобы удалить фломастер понадобится белье, которое в своем составе имеет хлор и обычная ватная палочка. В крышечку наливаем немного белья, смачиваем ватную палочку и начинаем процесс борьбы с рисунками на обоях. Легонько проводим по "детскому шедевру". Если ватная палочка загрязнилась, меняем ее на чистую и продолжаем вытирать.

Существует еще несколько эффективных методов борьбы с детскими эскизами на обоях.

  • Мыльная вода или же раствор моющего средства. Если у вас моющиеся обои, то задача будет существенно упрощена. Достаточно смочить мягкую тряпку в теплой мыльной воде, хорошо ее отжать и легонько потереть загрязнение. Чем пятно будет свежее, тем легче будет от него избавиться. Хотя есть нюансы со спиртовыми фломастерами - простая мыльная вода может с ними не справиться.

  • Перекись водорода. Если мыльная вода не справилась с загрязнением, то можно попробовать использовать этот метод. Ватный диск необходимо смочить в перекиси водорода и аккуратно промокнуть им место загрязнения. Чистой ваткой, также смоченной в перекиси или уксусе, протирают и уже впитывают растворившийся маркер.
  • Кислородный отбеливатель. Это средство наносят на окрашенные обои с помощью ватного тампона и оставляют на 10-15 минут. После этого смывают влажной губкой. Важно в этом методе - не передержать, чтобы активные компоненты отбеливателя не разрушили ваши обои и не повредили рисунок. Если у вас бумажные обои, то этот метод лучше не использовать.
  • Спирт и лимонная кислота. К спирту добавляют лимонный сок или лимонную кислоту в пропорции 1:1. В образовавшемся растворе смачивают ватный диск и протирают им "рисунки". Оставляют на 10 минут а затем вытирают влажной губкой.
  • Спиртовой фломастер. Рисунки, которые были сделаны спиртовым фломастером, лучше всего удалять любым прозрачным раствором, содержащим спирт - антисептиком, медицинским спиртом, нашатырем. Смочите ватную палочку в растворе и вытирайте рисунки, двигаясь от краев к центу. Ватную палочку лучше менять чаще, чтобы избежать растирания краски по чистым обоям.
  • Зубная паста. Со спиртовым маркером поможет справиться зубная паста. Главное, чтобы она была белого цвета. Небольшое количество пасты наносят на ватный диск и размазывают по загрязнению. Оставить на 23 минуты и протереть сухим ватным диском или мягкой салфеткой.

Еще больше полезных лайфхаков:

О канале Рома Терентьев

Канал создан в 2017 году. На него подписано 306 пользователей. Мужчина делится интересными лайфхаками, которые использовал в реальной жизни.

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