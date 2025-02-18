Избавляемся от каракулей на стенах: лучшие лайфхаки удаления фломастера

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Как быстро и эффективно избавиться от фломастера на обоях
Какие методы будут эффективны в борьбе с фломастеромвидео дня
Родители, которые имеют маленьких детей, прекрасно знают о том, как их малыши любят рисовать где угодно, но только не в альбомах. Шедевры их искусства часто можно увидеть на обивке дивана, компьютерных стульях и на стенах. Если стены окрашены, то с этой проблемой поможет справиться валик и краска, а что же делать, когда разноцветные каракули находятся на обоях? Можно ли отмыть фломастер на обоях? Главред поможет решить это недоразумение.
Чем удалить фломастер с обоев
На Ютуб канале Рома Терентьев мужчина рассказывает, как быстро и эффективно избавиться от рисунков на обоях. Чтобы удалить фломастер понадобится белье, которое в своем составе имеет хлор и обычная ватная палочка. В крышечку наливаем немного белья, смачиваем ватную палочку и начинаем процесс борьбы с рисунками на обоях. Легонько проводим по "детскому шедевру". Если ватная палочка загрязнилась, меняем ее на чистую и продолжаем вытирать.
Существует еще несколько эффективных методов борьбы с детскими эскизами на обоях.
Мыльная вода или же раствор моющего средства. Если у вас моющиеся обои, то задача будет существенно упрощена. Достаточно смочить мягкую тряпку в теплой мыльной воде, хорошо ее отжать и легонько потереть загрязнение. Чем пятно будет свежее, тем легче будет от него избавиться. Хотя есть нюансы со спиртовыми фломастерами - простая мыльная вода может с ними не справиться.
- Перекись водорода. Если мыльная вода не справилась с загрязнением, то можно попробовать использовать этот метод. Ватный диск необходимо смочить в перекиси водорода и аккуратно промокнуть им место загрязнения. Чистой ваткой, также смоченной в перекиси или уксусе, протирают и уже впитывают растворившийся маркер.
- Кислородный отбеливатель. Это средство наносят на окрашенные обои с помощью ватного тампона и оставляют на 10-15 минут. После этого смывают влажной губкой. Важно в этом методе - не передержать, чтобы активные компоненты отбеливателя не разрушили ваши обои и не повредили рисунок. Если у вас бумажные обои, то этот метод лучше не использовать.
- Спирт и лимонная кислота. К спирту добавляют лимонный сок или лимонную кислоту в пропорции 1:1. В образовавшемся растворе смачивают ватный диск и протирают им "рисунки". Оставляют на 10 минут а затем вытирают влажной губкой.
- Спиртовой фломастер. Рисунки, которые были сделаны спиртовым фломастером, лучше всего удалять любым прозрачным раствором, содержащим спирт - антисептиком, медицинским спиртом, нашатырем. Смочите ватную палочку в растворе и вытирайте рисунки, двигаясь от краев к центу. Ватную палочку лучше менять чаще, чтобы избежать растирания краски по чистым обоям.
- Зубная паста. Со спиртовым маркером поможет справиться зубная паста. Главное, чтобы она была белого цвета. Небольшое количество пасты наносят на ватный диск и размазывают по загрязнению. Оставить на 23 минуты и протереть сухим ватным диском или мягкой салфеткой.
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О канале Рома Терентьев
Канал создан в 2017 году. На него подписано 306 пользователей. Мужчина делится интересными лайфхаками, которые использовал в реальной жизни.
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