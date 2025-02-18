Избавляемся от каракулей на стенах: лучшие лайфхаки удаления фломастера

Чем удалить фломастер с обоев? Проверенные методы: мыльная вода, спирт, перекись водорода, зубная паста и другие решения для чистых стен.

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Чем можно оттереть фломастер на стене / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как быстро и эффективно избавиться от фломастера на обоях

Какие методы будут эффективны в борьбе с фломастером видео дня

Родители, которые имеют маленьких детей, прекрасно знают о том, как их малыши любят рисовать где угодно, но только не в альбомах. Шедевры их искусства часто можно увидеть на обивке дивана, компьютерных стульях и на стенах. Если стены окрашены, то с этой проблемой поможет справиться валик и краска, а что же делать, когда разноцветные каракули находятся на обоях? Можно ли отмыть фломастер на обоях? Главред поможет решить это недоразумение.

Чем удалить фломастер с обоев

На Ютуб канале Рома Терентьев мужчина рассказывает, как быстро и эффективно избавиться от рисунков на обоях. Чтобы удалить фломастер понадобится белье, которое в своем составе имеет хлор и обычная ватная палочка. В крышечку наливаем немного белья, смачиваем ватную палочку и начинаем процесс борьбы с рисунками на обоях. Легонько проводим по "детскому шедевру". Если ватная палочка загрязнилась, меняем ее на чистую и продолжаем вытирать.

Существует еще несколько эффективных методов борьбы с детскими эскизами на обоях.

Мыльная вода или же раствор моющего средства. Если у вас моющиеся обои, то задача будет существенно упрощена. Достаточно смочить мягкую тряпку в теплой мыльной воде, хорошо ее отжать и легонько потереть загрязнение. Чем пятно будет свежее, тем легче будет от него избавиться. Хотя есть нюансы со спиртовыми фломастерами - простая мыльная вода может с ними не справиться.

Перекись водорода. Если мыльная вода не справилась с загрязнением, то можно попробовать использовать этот метод. Ватный диск необходимо смочить в перекиси водорода и аккуратно промокнуть им место загрязнения. Чистой ваткой, также смоченной в перекиси или уксусе, протирают и уже впитывают растворившийся маркер.

Если мыльная вода не справилась с загрязнением, то можно попробовать использовать этот метод. Ватный диск необходимо смочить в перекиси водорода и аккуратно промокнуть им место загрязнения. Чистой ваткой, также смоченной в перекиси или уксусе, протирают и уже впитывают растворившийся маркер. Кислородный отбеливатель. Это средство наносят на окрашенные обои с помощью ватного тампона и оставляют на 10-15 минут. После этого смывают влажной губкой. Важно в этом методе - не передержать, чтобы активные компоненты отбеливателя не разрушили ваши обои и не повредили рисунок. Если у вас бумажные обои, то этот метод лучше не использовать.

Это средство наносят на окрашенные обои с помощью ватного тампона и оставляют на 10-15 минут. После этого смывают влажной губкой. Важно в этом методе - не передержать, чтобы активные компоненты отбеливателя не разрушили ваши обои и не повредили рисунок. Если у вас бумажные обои, то этот метод лучше не использовать. Спирт и лимонная кислота. К спирту добавляют лимонный сок или лимонную кислоту в пропорции 1:1. В образовавшемся растворе смачивают ватный диск и протирают им "рисунки". Оставляют на 10 минут а затем вытирают влажной губкой.

К спирту добавляют лимонный сок или лимонную кислоту в пропорции 1:1. В образовавшемся растворе смачивают ватный диск и протирают им "рисунки". Оставляют на 10 минут а затем вытирают влажной губкой. Спиртовой фломастер. Рисунки, которые были сделаны спиртовым фломастером, лучше всего удалять любым прозрачным раствором, содержащим спирт - антисептиком, медицинским спиртом, нашатырем. Смочите ватную палочку в растворе и вытирайте рисунки, двигаясь от краев к центу. Ватную палочку лучше менять чаще, чтобы избежать растирания краски по чистым обоям.

Рисунки, которые были сделаны спиртовым фломастером, лучше всего удалять любым прозрачным раствором, содержащим спирт - антисептиком, медицинским спиртом, нашатырем. Смочите ватную палочку в растворе и вытирайте рисунки, двигаясь от краев к центу. Ватную палочку лучше менять чаще, чтобы избежать растирания краски по чистым обоям. Зубная паста. Со спиртовым маркером поможет справиться зубная паста. Главное, чтобы она была белого цвета. Небольшое количество пасты наносят на ватный диск и размазывают по загрязнению. Оставить на 23 минуты и протереть сухим ватным диском или мягкой салфеткой.

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О канале Рома Терентьев Канал создан в 2017 году. На него подписано 306 пользователей. Мужчина делится интересными лайфхаками, которые использовал в реальной жизни.

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